Facelift pro Teslu model 3 odhalen únikem? Toto je zřejmě tajemná novinka „Project Highland“

Elektrický sedan čeká v blízké době důkladné vylepšení. Změny se dotknou hlavně elektroniky, ale lišit se má i designem.

Zatím poslední větší úprava Tesly Model 3 (pokud nepočítáme aktualizace palubního softwaru) proběhla koncem roku 2020, kdy dostala jiné díly interiéru, dveře, kola, světla a víko kufru. Je tedy nejvyšší čas na další krok kupředu, jímž má být vozidlo s interním označením „Project Highland.“

Nepůjde o zcela nový a od píky navržený elektromobil, spíše evoluci aktuální trojky, která se zaměří například na redukci počtu dílů. K té má dojít v interiéru i samotné základní konstrukci, očekává se využití takzvaných Megacastů, tedy velmi rozměrných dílů v přední a zadní části vozu, které se napojí na strukturální baterii uprostřed.

Z hlediska elektronické výbavy zřejmě bude nasazena FSD (Full Self Driving) 4.0, která má být až čtyřikrát rychlejší, než verze 3.0 díky dvaceti výpočetním jádrům místo dvanácti. Využít by měla 5Mpx kamery místo 1,2Megapixelových, kterých by také mělo být o něco více. Čekat lze i úpravy infotainmentu a možná i pohonu, o nich ale neexistují žádné důvěryhodné zprávy. Novinka by měla opět dostat lithium-železo-fosfátové baterie.

Na sociální síti Reddit se nyní objevila fotografie částečně odkrytého vozidla, u nějž je prakticky vyloučeno, že by šlo o podvrh nebo tuningovou úpravu. Všimnout si můžeme hlavně odlišných předních světel, která dle některých uživatelů připomínají Chevrolet Corvette. Podle agentury Reuters by měla výroba začít ve třetím kvartálu letošního roku, premiéra tedy bude relativně brzy.