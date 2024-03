Facelift dostal už i závodní Renault Clio. Může se vydat na rallye i okruhové soutěže

Kompaktní Clio není na závodních tratích žádným nováčkem – civilní verze se od roku 1990 vydala k více než šestnácti milionům zákazníků, čemuž odpovídá i zastoupení soutěžních speciálů na různých podnicích takřka po celém světě. Současná generace je nabízena v závodní verzi od roku 2020, nyní po faceliftu dostává i tato aktuální design, aby mohla lépe reprezentovat Renault. U modelu Phase 1 bylo dodáno 737 kusů, z nichž více než polovinu tvoří provedení Rally5, následované Cliem Cup s třiadvacetiprocentním podílem.

Nejvíce vozidel (291) bylo dodáno do Francie, následují Itálie se 102 kusy a Španělsko se 70 exempláři. Auta ale zamířila i do poměrně exotických destinací, například do Uruguaye, Peru, na Taiwan, do Libanonu či Japonska. V České republice skončilo 21 vozů: 11 Clií Rally5, 6 kusů Rally4 a 4 cupové Renaulty.

I nová verze Phase 2 vzniká ve francouzském Dieppe, získala aktuální styl, velmi fešné zadní křídlo, zatmavená loga automobilky a také monogram Esprit Alpine na předních blatnících jako odkaz na slavnou závodní minulost i moderní éru Alpine. Výroba aktualizovaného provedení běží již od konce ledna, celkový počet závodních Renaultů Clio současné generace se stačil přehoupnout přes 800.