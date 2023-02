Expediční Nissan Ariya pro cestu z pólu na pól je hotový. Zvenčí nabral svaly, elektrický pohon je sériový

Japonská automobilka již brzy vyšle dvojici dobrodruhů na cestu dlouhou téměř 30 tisíc kilometrů. Toto je jejich stroj.

Pro ukázku schopností a odolnosti svého elektromobilu si Nissan zvolil vcelku netradiční způsob. Stane se jím cesta ze severního magnetického pólu na jižní, kterou již čtyři roky plánuje manželský pár Chris a Julie Ramseyovi. Jejich společníkem na výpravě o délce přes 27.000 kilometrů bude elektromobil Ariya s pohonem všech kol e-4ORCE. Ten samozřejmě nebude zcela sériový, na dobrodružství jej připravili islandští specialisté Arctic Trucks.

Vůz dostal odolné odpružení s větší světlou výškou a také obří 39“ terénní pneumatiky BF Goodrich. Ty se nachází uvnitř výrazně rozšířených blatníků. Pohon i baterie jsou sériové, aby ukázaly schopnosti elektromobilu v nejlepším možném světle. Na střeše se nachází nástavba se světly, z níž je možné vypouštět dron a natáčet krásné scenérie. Expediční Ariya by měla také dostat mobilní dobíjecí jednotku se skládací větrnou turbínou a solárními panely, která pomůže s nabíjením v polárních oblastech s prudkým větrem a dlouhou denní dobou.

A aby dobrodruhům nedošla energie, na palubě mají integrovaný kávovar. „Plánování a příprava na expedici Pole-to-Pole byly v posledních čtyřech letech velkou součástí našich životů, takže se opravdu těším, až expedice v březnu odstartuje. Objevíme spoustu zajímavých iniciativ komunit a jednotlivců, kteří pozitivně bojují proti změně klimatu, a já se těším, až se o tyto zkušenosti a příběhy se všemi podělím. Děláme něco, o co se dosud nikdo nepokusil, něco, co je na světě poprvé, a to je nakonec to, co nás tak vzrušuje,“ uvedla Julie Ramseyová.