Evropští kupci elektroaut jsou otevření novým a méně známým značkám, zjistila studie

Inzertní společnost Adevinta, pod níž spadají například automobilové portály mobile.de, automobile.it, motos.net nebo coches.net, provedla společně s agenturou Censuswide zajímavou studii na 5179 evropských respondentech (z Německa, Francie, Španělska, Itálie a Beneluxu. Výzkum se týkal nákupních zvyklostí při pořizování automobilů a přinesl zajímavé výsledky. Například na dotaz ohledně znalosti nejpopulárnějších evropských vozů uvedlo 52 procent dotázaných, že zná model Volkswagen Golf, 39 procent BMW řady 3, 34 procent Dacii Sandero a teprve na čtvrtém místě se objevila Tesla Model Y.

Co je ale zajímavější - elektromobily od zavedených značek přímo z vrcholu žebříčku jsou u spotřebitelů mnohem méně známé, jak si můžete prohlédnout na grafu. "Přechod na elektromobily srovnal podmínky," stojí ve zprávě společnosti Adevinta. Výsledky naznačují, že noví hráči na trhu mohou využít dynamiky přechodu na elektromobily, uvedl Ajay Bhatia, generální ředitel společnosti mobile.de a vedoucí globálního portfolia mobility společnosti Adevinta.

Průzkum dále ukázal, že přechod na elektromobily v Evropě způsobuje pokles loajality zákazníků ke značkám. Zatímco 45 % spotřebitelů považuje pověst značky za klíčový faktor při výběru nového vozu, 39 % by zvážilo nákup elektromobilu od nové nebo neznámé značky, pokud by nabízel lepší dojezd, než u zavedené značky. 35 % by udělalo to samé pokud by byl elektromobil od nové či neznámé značky levnější, pro 26 procent by bylo klíčovým argumentem pro nové či neznámé značky rychlé dodání.

Z deseti značek, mezi kterými si mohli respondenti vybírat (Volkswagen, BMW, Tesla, Renault, Nissan, Seat, Polestar, MG, BYD a Lynk & Co), spotřebitelé považují za nejdůvěryhodnější Volkswagen (41 %), BMW (40 %) a Teslu (27 %). Na opačném konci spektra jsou nové značky jako Polestar (6 %), MG (4 %), BYD (4 %) a Lynk & Co (3 %). Pokud jde o reputaci v oblasti elektromobilů, Tesla je na vrcholu s 48 %, následovaná Volkswagenem a BMW (oba 26%). Ostatní výrobci zaměření na elektromobily, jako Polestar a BYD, jsou považováni za renomované pouze 11 % a 9 % spotřebitelů.