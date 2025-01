Evropské Auto roku 2025 zná vítěze: Korunu získal Renault 5 E-Tech, společně s Alpine

Mezinárodní autosalon v Bruselu se stal oficiálním místem vyhlášení vítěze prestižní evropské ankety COTY (Car of the Year). Z dříve představené sedmičky finalistů si titul Auta roku 2025 odnáší Renault 5 E-Tech, a to společně s jeho ostrou variantou Alpine A290 (obě verze porotci hodnotili jako stejný model). I druhé a třetí místo přitom v hlasování letos obsadily elektromobily.

Znovuzrozená elektrická „pětka“ dosáhla vítězství s celkem 353 body. Na druhém místě skončila Kia EV3, která získala 291 bodů, následovaná Citroënem C3/ë-C3 s 215 body. Je to mimochodem teprve podruhé, co si v 62leté historii COTY stejná značka odnesla titul dvakrát po sobě – loni zvítězil elektrický Renault Scenic E-Tech. Obdobné duo tvořily v letech 1995 a 1996 Fiaty Punto a Bravo.

Hlasování u zbytku finálové skupiny aut bylo nakonec vskutku těsné, až tedy na poslední příčku. Čtvrté místo obsadila Dacia Duster (172 bodů), na pátém místě skončil Hyundai Inster (168 bodů), šestá byla Cupra Terramar (165 bodů) a poslední sedmé místo patří Alfě Romeo Junior (136 bodů). Před konečným hodnocením prošly modely ještě na začátku ledna finálním testováním na okruhu v belgickém Mettetu.

Sedmička finalistů byla vybrána ze 42 nových modelů, přičemž své favority volilo celkem 60 porotců/novinářů z 23 zemí zejména západní a střední Evropy. Za Českou republiku hlasoval Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil, který osobně udělil největší možný počet bodů Cupře Terramar, nejmenší počet pak Dacii Duster.

Výsledky evropské ankety Auto roku 2025 (COTY): Model Bodování 1. Renault 5 E-Tech/Alpine A290 353 2. Kia EV3 291 3. Citroën C3/ë-C3 215 4. Dacia Duster 172 5. Hyundai Inster 168 6. Cupra Terramar 165 7. Alfa Romeo Junior 136

V loňském ročníku COTY si odnesl titul Auto roku 2024 zmíněný elektrický Renault Scenic. Na druhou příčku v celkovém hodnocení dosáhlo BMW řady 5, zatímco třetí místo získal Peugeot 3008. Do tehdejší finální sedmičky se nicméně dostaly i vozy Kia EV9, Toyota C-HR, Volvo EX30 a rovněž čínský BYD Seal.