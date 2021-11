Evropské auto roku 2022 (COTY) zná finalisty. Spalovací motor má jediné auto ze sedmi!

Spalovací motor se v nejnovějším ročníku ankety stává jasným outsiderem. Má vůbec šanci na vítězství?

Prestižní evropská anketa COTY (Car of the Year) odhalila finalisty pro ročník 2022. Z takzvaného „longlistu“, tedy seznamu automobilových novinek, jež splnily podmínky pro zařazení do dalšího ročníku ankety, nyní vychází na základě hlasování odborné poroty sedm finalistů. A vlna elektromobility bude pro rok 2022 znatelná opravdu silně.

Mezi sedmičkou finalistů totiž najdete jediný automobil se spalovacím motorem, tím je nový Peugeot 308. Zbytek uchazečů o titul evropského Auta roku 2022 jsou elektromobily – přesněji tedy Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Renault Megane e-Tech Electric a z Česka nakonec i Škoda Enyaq iV.

Neoficiálním zahájením volby nejlepšího nového osobního automobilu v Evropě pro rok 2022 se staly opět Tannistesten 2021, tradiční velké testování všech uchazečů na severu jutského poloostrova v Dánsku. Porota v současnosti sestává ze 60 členů z 23 zemí zejména západní a střední Evropy. Za Českou republiku volí od roku 2016 Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil.

Škoda se mimochodem probojovala do finále COTY i v loňském ročníku. Na pátém místě tehdy skončila Škoda Octavia. Vítězem se nakonec stala Toyota Yaris. Nástup elektromobilů pak nebyl natolik výrazný, v sedmičce finalistů zůstala jen dvojice vozů na baterky, Fiat 500e (2. místo) a VW ID.3 (4. místo).