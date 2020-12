Koronavirus ovlivnila už vyhlášení evropského Auta roku 2020. Došlo k němu tradičně těsně před zahájením ženevského autosalonu, ten však byl na poslední chvíli zrušen, a proto se slavnostní ceremoniál odehrál pouze prostřednictvím online přenosu a bez přítomnosti odborné veřejnosti. Ani příští rok se s ženevským autosalonem nepočítá, o evropské Auto roku však nepřijdeme.

Česká republika má v porotě ankety jediného zástupce. Kolega Jiří Duchoň, šéfredaktor měsíčníku Automobil, se nyní podělil o detaily. Poprvé po 43 letech muselo být zrušeno tradiční testování uchazečů o titul evropské Auto roku v Dánsku, přesto vzniknul seznam 29 vozů, v němž nechybí ani Škoda Octavia či Hyundai Tucson, vozy vyráběné v Česku. Podle jediného českého člena ankety se letos staly nesmírně důležité jindy spíše formální dotazníky, zjišťující možnosti porotců seznámit se s nominovanými vozy.

S ohledem na ztížené podmínky testování byla volba finalistů odložena na leden příštího roku, k vyhlášení vítěze však dojde dle původních předpokladů 1. března 2021. Vyhlášení bude s největší pravděpodobností opět probíhat formou online přenosu. Nominované vozy si můžete prohlédnout v přiložené galerii.

Zatímco o evropskou anketu Auto roku 2021 nepřijdeme ani navzdory nelehké době, o té české zatím nevíme v podstatě vůbec nic. Touto dobou už by obvykle proběhlo první kolo volby a znali bychom finalisty, podle neoficiálních zdrojů se ale zatím ještě ani neví, jak a zda vůbec anketa Auto roku 2021 v České republice proběhne.

Seznam nominovaných vozů by se zřejmě příliš nelišil od toho evropského, problém však spočívá už v organizaci testovacích jízd pro porotce. Nehledě na to, že ani v tuto chvíli není oficiálně známo složení odborné poroty. Za normálních podmínek by k vyhlášení vítěze došlo začátkem ledna na výroční tiskové konferenci Svazu dovozců automobilů.