Evropa může na Teslu Cybertruck zapomenout. Největší překážkou je legislativa a místní návyky

Tesla Cybertruck v Evropě? To asi fungovat nebude...

Od uvedení Cybertrucku se spekuluje nad tím, jestli se někdy oficiální cestou dostane do Evropy. Řada zájemců by jistě ochotně počkala, než se během příštího roku uspokojí američtí klienti, ale už teď je jasné, že na futuristický pick-up můžeme zapomenout.

Důvodů je celá řada a všechny souvisejí s mizivým potenciálem. V Americe se prodá kolem třech milionů pick-upů ročně, zatímco v Evropě jen kolem čtvrt milionu. Starý kontinent má také jiné měřítko co do velikosti. Standardní Volkswagen Amarok nebo Toyota Hilux jsou trpaslíci ve srovnání s tím, co jezdí v zámoří včetně Cybertrucku.

A pak je tu problém s nabíjením. Zatímco v USA přejímají ostatní výrobci konektor North American Charging Standard od Tesly, Evropa funguje na CCS2, kterou mají i místní Tesla superchargery. To by pro evropské Cybertrucky znamenalo hardwarové i softwarové změny, s nimiž se automobilce nevyplatí obtěžovat.

Největší dopad na poptávku má však místní legislativa. S řidičským průkazem skupiny B můžeme řídit automobily s nejvyšší přípustnou hmotností so 3,5 tuny. Jenže Cybertruck sám o sobě váží 3,1 tuny, k nimž je třeba připočítat užitečné zatížení 1133 kg. Jednoduchou matematikou dojdete k závěru, že k usednutí za jeho volant potřebujete papíry na kamion. A s tím se zase nebudou obtěžovat zákazníci.