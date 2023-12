Everatti představují elektrické Porsche 964 RSR s výkonem přes 500 koní. Vzácný originál naštěstí neutrpěl

Pokud jste při čtení titulku zpozorněli, nejste sami – my také. Že by někdo přestavěl jeden z pouhých 51 exemplářů 911 RSR generace 964 na elektřinu? To zní jako svatokrádež, ale k ní naštěstí nedošlo.

Firma Everatti, která se specializuje na restomody s elektrickým pohonem, tentokrát jako základ použila klasickou 911, kterou přebudovala v duchu RSR 3.8. Auto dostalo baterii o kapacitě 63 kWh, kterou řídí druhá generace ovládacích prvků a softwaru s vylepšenými možnostmi chlazení a řízení pro nižší spotřebu. Zadní kola pohání elektromotor skrze samosvorný diferenciál a parametry zní velmi slibně – na 96 km/h auto zrychlí za 3,7 sekundy, výkon činí 373 kW (507 k), dojezd má být až 320 kilometrů.

Vůz dostal karbonové prvky kapotáže s výraznými aerodynamickými doplňky typu zadního křídla po vzoru 964 RSR nebo předního lízátka. Dále zde máme ochranný rám uvnitř, zadní sedadla zmizela a ta přední jsou odlehčená plus navíc čalouněná od specialistů Bridge of Weir. Aktivní a adaptivní odpružení TracTive by mělo zvládat závodní okruh i výlety na okreskách, majitelé se také mohou těšit z konektivity skrze Apple CarPlay a Android Auto.

Detailnější údaje o rychlosti nabíjení a dalších typicky elektromobilních záležitost výrobce neuvádí, vyjma faktu, že se vůz dá nabíjet střídavým i stejnosměrným proudem, ale jde o showcar pro nalákání zájemců – jako víkendovka nám ale přijde velmi zajímavý.