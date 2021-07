Everatti elektrifikují další legendu. Bzučet začne opravdová legenda z Le Mans

Piloti Bruce McLaren, Dan Gurney, Chris Amon nebo A.J. Foyt by se asi divili, co se to stalo s jejich uřvaným osmiválcovým závoďákem v roce 2021. Ford GT40, přesněji řečeno dokonalá replika od tradičního výrobce Superformance, dostává nově elektrický pohon.

Ford GT40 dostal pěkně za uši. Z jízdy francouzským venkovem se tají dech

Za projektem stojí firma Everatti, která již nyní nabízí elektrické přestavby Porsche 964, Land Roveru série IIA nebo Mercedesu SL W113, tedy známé Pagody.

GT40 již existuje ve formě prototypu, velká pozornost byla údajně věnována rozložení hmotnosti po stránce uložení baterií, aby byl zachován a možná i vylepšen charakter originálu. Vůz je už nyní zařazen do konfigurátoru, v němž najdete osm dvoubarevných provedení, včetně ikonické modro-oranžové Gulf.

Ford Mustang Mach 1 je konečně tady! Nejostřejší poník přímo láká na okruh

Ohledně výkonu a dalších parametrů ale zatím není známo nic. Vzhledem k tomu, že u své elektrické 964 Everatti nabízí výkon 328 kW (446 k) nebo 373 kW (507 k), elektrická GT40 by neměla být žádný lenoch. Více se dle výrobce dozvíme v následujících měsících.