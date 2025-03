Eva Decastelo na zadních sedačkách, Vaculík v oktávce i suzuki do zásuvky: Svět motorů startuje dnes ve 20:30!

Novou řadu televizního Světa motorů jsme pojali trochu jinak. Po úvodních dvou sériích, kdy jsme jednotlivé reportáže uváděli ve dvojicích, a dalších dvou sériích, kde reportáže doprovázel libozvučný hlas rozhlasového moderátora, se vracíme ke konceptu studia – ale v jiné podobě, než na jakou jste byli zvyklí z prvních řad vysílaných v roce 2023. Každým dílem Světa motorů vás nově provede jeden z našich stálých moderátorů, a mě těší, že mohu novou sérii „odšpuntovat“ osobně.

Studio bude opravdu velké – využijeme totiž prostory našeho vydavatelství Czech News Center na pražském Hagiboru. Budete tak moci nahlédnout do redakcí, garáží, kuchyněk, zasedaček a třeba i do studií rozhlasových stanic. Chceme vám, našim divákům, ukázat místa, kam se běžně nedostanete, a zároveň zpestřit natáčení i moderátorům. A protože už máme „pár“ dílů nové série natočených, mohu říct asi nejen za sebe, že tento koncept opravdu funguje.

První díl páté série Světa motorů odvysílá stanice Nova Action už dnes, 13. března 2025, v tradičním čase od 20:30. Pokud nestihnete premiéru, nezoufejte – reprízu můžete sledovat v neděli v 11:20 na tomtéž programu.

A na co se dnes večer můžete těšit? Martin Vaculík projede bazarovou Škodu Octavia první generace a zhodnotí, zda je to stále dobrá koupě. Marek Bednář vás zasvětí do tajů nejlepších světlometů od Volkswagenu, Michal Dokoupil otestuje Suzuki Across a Martin Karlík prozradí tip, jak zahnat nudu při stání na červené. Poprvé se představí i naše nová posila Markéta Volfová, která vyzpovídá herečku Evu Decastelo a podrobí ji testu.

Tak nezapomeňte: dnes ve 20:30 startuje první díl nové série Světa motorů na Nova Action. Těšíme se na vás!