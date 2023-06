Euro 7 zásadně změní přístup ke konstrukci brzd. Takto si Continental poradil s největšími nástrahami

Emisní norma Euro 7 se poprvé pouští za hranice běžných výfukových emisí. Continental na nastávající změny reaguje novou řadou Green-Caliper.

Emisní norma Euro 7 má vstoupit v platnost v roce 2025, což řada automobilek a dodavatelů v automobilovém průmyslu považuje za nereálné stihnout. Jednak proto, že norma se poprvé věnuje nejen emisím výfukových plynů, ale i produkci prachových částic z brzdového obložení a uvolňování mikroplastů z pneumatik. Druhým problémem jsou nepřesné metodiky měření, automobilky ani výrobci přesně nevědí, na co přesně se mají soustředit.

Zatímco v tomto souboji, připomínajícím spíše střelbu naslepo, výrobci pneumatik trochu tápou, dodavatelé brzdových komponent mají díky řadě nových technologií drobný náskok. Dobrým příkladem je Continental, který koncem roku reagoval na příchod změny řadou brzdových komponent Green Caliper.

Ta cílí především na výrazné snížení uvolňování prachových částic snížením volně řečeno „zbytkového tření“. Po uvolnění brzdového pedálu se destičky s kotouči již při rozevírání čelistí ještě chvíli otírají. Zkrácení tohoto procesu a snížení tření o ekvivalent 0,27 N.m přináší vedle čistšího provozu i delší životnost. Na povzbuzujícím výsledku má nemalý podíl brzdový systém Continental MK C2 brake-by-wire, vyznačující se větší mezerou mezi destičkami a kotoučem.

V případě elektromobilů a hybridů Continental rozlišuje mezi rekuperačním a aktivním brzděním. Zajímavé je, že při běžném provozu i z 80 % vůz vystačí s první fází. Brzdy mohou být kompaktnější, protože nejsou tolik zatěžovány, ale stále jsou samozřejmě dostatečně dimenzované na bezpečné nouzové brzdění. Ve výsledku se tím šetří suroviny, hmotnost (reálně to v zatáčce dělá až 5 kg neodpružené) a menší plocha vede i k nižší emisi prachových částic.

Continental předpokládá, že by se komponenty Green Caliper mohly na silnici ukázat za dva až tři roky. To by si měli inženýři v laboratořích pospíšit.