Escobarovo Porsche je na prodej. V původním stavu série IROC stojí miliony

Stará závodní Porsche jsou drahá už sama o sobě. Když ale přidáte k samotné technice i zajímavou historii nebo slavného majitele, ceny mohou zamířit do astronomických výšin. To je případem i tohoto renovovaného Porsche 911 RSR z roku 1974, které hledá nového majitele u amerického prodejce Atlantis Motor Group.

Kolonku zajímavého původu vyplňuje samotná specifikace nabízeného RSR, které patří mezi pouhých 15 exemplářů ve verzi IROC, tedy určené pro tehdejší závod mistrů International Race of Champions. Velké samolepky Fittipaldi a původní světle žlutý odstín potvrzují, že v tomto exempláři původně závodil šampion Formule 1 Emerson Fittipaldi. Samotným majitelem byl však Roger Penske.

Řadu slavných jmen nakonec doplňuje i světoznámý narkobaron Pablo Escobar, do jehož garáže putovalo Porsche po roce 1978. Escobar s vozem v Kolumbii závodil, vůz nicméně doplnil o bodykit Porsche 935 a jiné závodní barvy. Do současného a tedy původního IROC stavu byl závoďák uveden až po návratu zpátky do USA.

V zádi RSR se nachází třílitrový plochý šestiválec, jehož stav je po profesionální renovaci taktéž bezchybný. Ostatně prodejce uvádí najetých pouze 362 kilometrů s okamžitou připraveností Porsche opět závodit v historických podnicích. Je však možné, že vůz zůstane netknutým předmětem sbírky nového majitele.

Nakonec by bylo RSR ze série IROC vysoce ceněno i bez Escobarova vlastnictví. Jeden z 15 exemplářů, ve kterém původně závodil Peter Revson, prodal v minulosti komik Jerry Seinfeld za 2,31 milionu dolarů (asi 50,8 milionu korun). Fittipaldiho vůz má na portálu duPont Registry vypsanou cenovku 2,2 milionu dolarů (asi 48 milionů korun).