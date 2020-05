Elon Musk své dítě pojmenoval X Æ A-12. Internet mu to teď dává pořádně sežrat

Elon Musk, muž stojící za automobilkou Tesla a vesmírným programem SpaceX, se se svou partnerkou Grimes těší z nového přírůstku do partnerského života. Pokud Elonovu partnerku neznáte, tak věřte, že jde o velmi zajímavou osobu. Tato kanadská zpěvačka má za sebou několik hitů a její pestrobarevné a nápadité videoklipy opravdu dokážou zaujmout.

Dokonce i v těhotenství se dokázala postavit před kameru a zpívat. Výsledky to pak byly možná trochu kontroverzní, ale pro někoho dost atraktivní. Nicméně již nadešel ten správný den a oba rodiče se těší z krásného a zdravého syna. Pro Elona jde již o šestého potomka, pro zpěvačku Grimes je to premiéra.

Nebyl by to ale Elon Musk, aby si z veřejnosti pořádně nevystřelil. Na Twitteru se ho totiž jeden fanoušek zeptal, jak se novorozený syn bude jmenovat. Elon ještě ten samý den odvětil, že X Æ A-12 Musk. Ihned se samozřejmě začaly objevovat spekulace, zdali je to vůbec možné a jestli to náhodou není nějaká šifra.

Některá média se tak pustila do luštění tajné šifry a některá začala zkoumat zákony, zdali to náhodou není jenom vtípek. Jaká je pravda? S největší pravděpodobností je to hloupost. Elon Musk prostě opět dokázal, že když chce, dokáže pobláznit celý internet jedním jediným tweetem. Dítě se s největší pravděpodobností narodilo v Los Angeles a stát Kalifornie neumožňuje znaky či číslice jako součást jména.

Lidé, kteří tvrdili, že jde o šifru, si jméno vyložili takto: Symbol Æ znamená v obecné mluvě „ash“ a A-12 bylo součástí označení letounu Lockhead A-12, kterému se přezdívá „Archangel“. Dítě se tak prý jmenuje X Ash Archangel Musk... a co děláte se svým volným časem vy?

Matka poté na svém Twitteru uvedla, že X je neznámá proměnná, symbol Æ je její elfská výslovnost slova Ai, což značí lásku anebo umělou inteligenci. A-12 pak prý skutečně odkazuje na letadlo, které mají oba partneři v oblibě. Legální jméno syna bude ale s největší pravděpodobností skutečně jiné. Internetový vtipálci na kontroverzní jméno začali samozřejmě ihned reagovat. Vybrané kousky najdete nahoře v galerii.