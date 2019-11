Elon Musk se vyjádřil k Fordu Mustang Mach-E. Tentokrát byl překvapivě mírný

Na začátku týdne jsme vám představili nový elektrický počin značky Ford, model Mustang Mach-e. V nejvyšší specifikaci je osazený 98,8kWh baterií a na jedno nabití zvládne ujet až 600 kilometrů. Vzhledem a technikou se velmi podobá Tesle, konkrétně modelu Y.

Očividný konkurent od Fordu se k nadcházejícím srovnáním zatím nevyjadřuje. Elon Musk, zakladatel automobilky Tesla, však s vyjádřením nečekal. Kupodivu však nešlo o kousavé narážky, ale o zdravé přání k úspěchu. Musk automobilce Ford odpověděl na svém Twitteru.

„Gratuluji k Machu-E. Elektrické vozy jsou budoucnost!! Těší mě, když vidím toto oznámení od Fordu, dodá to odvahu i ostatním automobilkám k přestupu na elektromobilitu“, okomentoval pan Tesla oznámení americké automobilky. Ford i velice mile odpověděl: „Děkujeme, Elone. Nemůžeme s tebou nesouhlasit. Uvidíme se na nabíječce!“

Congratulations on the Mach E! Sustainable/electric cars are the future!! Excited to see this announcement from Ford, as it will encourage other carmakers to go electric too.