Elektromotory z Porsche Macan Turbo mají nové využití. Užijete si je i na vodě, levné to ale nebude

Rozjede se téměř na stovku a stojí jako třináct elektrických Porsche. Že by ideální dárek pod stromeček?

Německá značka opět spolupracuje s loděnicí Frauscher. Ta sídlí v Rakousku a již dříve společně s Porsche vytvořila člun 850 Fantom, který mimochodem získal cenu za nejlepší elektrické plavidlo v prestižní anketě Best of Boats Award. Šlo o verzi s otevřeným prostorem v přední části trupu, nyní se představuje varianta s uzavřenou přídí, v níž se nachází prostor s různým využitím. Plavidlo má na délku 8,67 metru a široké je 2,49 metru, jeho pohon využívá techniku z elektrického Porsche Macan Turbo. To znamená výkon až 400 kW a baterii s kapacitou 100 kWh.

Hnací ústrojí je ve speciálním voděodolném pouzdru a bylo osazeno specifickými měniči, díky nimž je možné bleskurychle měnit tempo. Loď byla navržena ve spolupráci s designérskými studii Porsche v Zell am See a Weissachu, kormidlo i sedadla jsou v typickém sportovním stylu německé značky.

Stejně jako u aut je zde možná individualizace z hlediska materiálů i čalounění dle preferencí zákazníka. Na palubě nechybí WiFi a Bluetooth konektivita, 12palcový infotainment, extra obrazovka pro „spolujezdce“, plánovač tras, funkce pro rybaření nebo LED osvětlení uvnitř i venku.

Kapitán může volit z jízdních režimů Dicking, Range, Sport a Sport Plus, v posledním jmenovaném se člun umí rozjet až na 90 km/h, čili 49 uzlů. Dojezd činí přibližně 100 kilometrů, nabíjení je možné až 270 kW stejnosměrně nebo 11 kW střídavě. Ceny začínají na 572.934 eurech, což je v přepočtu přes 14 milionů korun, výroba začne limitovanou 25kusovou edicí.