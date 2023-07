Elektromobilita se začíná vymykat kontrole. Hrozí kolaps trhu, odnesou to hlavně spotřebitelé

Bublina s elektromobily se začíná nebezpečně nafukovat. Prasknutí prý není daleko a ve výsledku kolaps trhu odnesou samozřejmě majitelé.

Jen těžko mohl někdo přehlédnout záplavu elektromobilů, které se do Evropy letos hrnou. Řada z nich má čínský původ, ale věřte, že je to jen zlomek toho, co tamní trh očekává. V současné době v Číně působí 120 výrobců elektromobilů, kteří během letošního roku přivedou na trh 150 nových modelů. Mimořádně dynamický růst je navíc uměle vytvořený a může vést až ke kolapsu trhu.

Obavy z hrozícího přehřátí trhu vyslovil generální ředitel Volkswagen Group China Ralf Brandstaetter, který dříve vedl divizi osobních vozů. V takto hojně zastoupeném trhu je enormní konkurence doprovázející nezdravou cenovou válku. Na jedné straně jsou vyžadovány masivní investice do výroby, zejména v oblasti baterií, ale na druhé straně se auta prodávají s velkými slevami. Řada nově vzniklých automobilek proto nemá dlouhého trvání, nebo zoufale hledají podporu investorů, ale v tomto počtu si jejich odchodu nikdo nevšimne. Enormní tlak nelze dlouhodobě udržet a ve výsledku na prasknutí bubliny doplatí spotřebitelé.

Majitelé vozů zkrachovalých značek mohou mít problémy se servisem, zárukami i doplňkovými službami a jejich vozy masivně ztratí na hodnotě. To se ale týká všech elektromobilů, protože zákony trhu jsou neúprosné. K cenové válce se ale připojují i velké značky jako například americká Tesla, která novou strategii pojala v globálním měřítku a plošně už několikrát zlevnila. Elon Musk dokonce prohlásil, že si výhledově bude moci dovolit prodávat auta s nulovou marží.

Volkswagen v tomto boji nevidí dlouhodobou perspektivu. Bude upřednostňovat strategii ziskovosti před objemy prodejů. Ačkoli je automobilka zejména v Evropě orientovaná na elektromobily, ve spalovacích pohonech vidí zejména na čínském trhu perspektivu. Do roku 2030 sem přiveze 17 nových modelů s konvenčními pohony, ale časem se přidají i různé úrovně hybridizace.