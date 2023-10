Elektromobil ujel 1000 kilometrů bez návštěvy nabíječky díky důvtipnému řešení. Už má i homologaci

Jedním z problémů elektromobility je nedostatečná nabíjecí infrastruktura. Mluvíme o ní v Evropě, ale ve srovnání s odlehlými částmi Afriky nebo Asie si vůbec nemáme na co stěžovat. Možným řešením je zcela nová koncepce pohonu navržená holandskými studenty. Prototyp už úspěšně otestovali.

Poměrně nedávno jsme psali o novém rekordu, který si připsalo Porsche Taycan. Během desetidenní expedice zdolalo extrémní převýšení a vystoupalo do nadmořské výšky, které do té doby žádný jiný elektromobil nedosáhl. Vzhledem k trase vedoucí opuštěnými a nehostinnými stezkami byl pochopitelně problém s nabíjením.

Dálkové výpravy pustými krajinami však nemusejí být pro elektromobily utopistickým přáním. Vlastně ani nemusí jít o expedice, stačí cesty do hůře osídlených oblastí, kam elektromobilita ještě nedorazila. To by mohl změnit první terénní elektromobil na solární pohon.

Stella Terra je zatím prototyp, ale už nyní má homologaci pro běžné silnice. Pozoruhodné je, že dokázal ujet 1000 km dlouhou cestu nehostinnou krajinou severní Afriky. Trasa vedla z Maroka přes hory až na saharskou poušť. Spoléhal přitom pouze na sluneční energii. Využívá totiž chytrou myšlenku kombinující menší baterie se solárním prodlužovačem dojezdu. Prototyp cestu zdolal s jedinou poruchou řízení, kterou se podařilo vyřešit v místní dílně.

Projekt je dílem holandských studentů z Eindhovenské technologické univerzity. Vzhledem k tomu, že žádná podobná technika není, celý vůz si sami sestrojili od nuly. Museli přitom brát ohled na hmotnost a zachování vysoké průchodnosti terénem.

Stella Terra váží jen 1200 kg a kvůli efektivitě má omezenou maximální rychlost na 145 km/h. Předpokládaný dojezd byl kolem 630 km. Systém se ale ukázal jako mnohem efektivnější. Během slunných dnů se dojezd posunul na 710 km po silnici a 550 km v terénu. Když slunce svítilo méně, pořád se dalo ujet kolem 670 km.