Elektromobil od Mazdy bude crossover. V interiéru využije recyklované materiály

Prvním masově vyráběným elektromobilem od Mazdy bude crossover. Zpráva, která zřejmě v dnešní době nikoho nepřekvapí, navíc, když v kategorii SUV/crossoverů japonská automobilka stále zvětšuje své působení s dosavadními modely CX-3, CX-30 a CX-5. A na elektromobil těchto proporcí nyní láká i nejnovější upoutávka.

Kdovíjaké překvapení bychom ale po designové stránce nečekali. Typický jazyk dnešních modelů Mazdy určitě zůstane a zapadne do současného portfolia. O čistě elektrickou variantu CX-30 prý ale nepůjde, ačkoliv elektrické ústrojí modelu bylo testováno právě v mule nejnovějšího crossoveru.

Mazda totiž u chystaného elektromobilu používá spojení jako „originální design“, „nekompromisně jednoduchý“ nebo „kabina ve stylu kupé“. Klidně se tak můžeme dočkat dalšího „SUV kupé“, tentokrát v režii Mazdy. Trochu tajuplně nakonec Mazda dodává, že vůz dostane „unikátní řešení dveří“. O co přesně půjde, na to si musíme počkat do premiéry.

O technice se Mazda ještě podrobněji nezmiňuje. Zaměřit se tak můžeme na pár záběrů z interiéru elektromobilu. S motivem udržitelnosti a nižšího dopadu na životní prostředí bude v novince automobilka používat materiály z obnovitelných zdrojů, například recyklované plasty, dřevo či textilie.

Elektrický crossover Mazdy bude mít premiéru na autosalonu v Tokiu ve středu 23. října.