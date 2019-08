Elektromobil není auto. Jaguaru se tento postoj Britů nelíbí, chce ho změnit

„Nastartovat" či „šlápnout na plyn" jsou výrazy, které se ve spojení s auty používají od nepaměti. Stihly se dokonce nakolik zautomatizovat, že lidem občas nedochází, jakou řeknou či napíšou blbost. Všechno mají na svědomí nové typy pohonů, za které jsme si zatím ještě nezvykli. No řeknete sami, elektromobil spíše startujete, nebo zapínáte? A šlápnete u něj na plyn, nebo na akcelerátor? Je to slovíčkaření, jenže i to samo o sobě dovede způsobovat vrásky na čelech lidí z autoprůmyslu.

Věděli jste například, že elektromobil v podstatě není auto? Tedy alespoň ne podle současné definice slova „auto“ na stránkách oxforddictionaries.com vydavatelství Oxford University Press. Tam jej podle Jaguaru definují jako „silniční vozidlo, obvykle se čtyřmi koly, poháněné spalovacím motorem a schopné přepravit malý počet lidí“. A protože elektromobil nemá spalovací motor, není tím pádem auto.

Podle světově uznávaného Oxfordského slovníku angličtiny (Oxford English Dictionary) je přitom výraz „auto“ definován jako „silniční vozidlo poháněné motorem (obvykle s vnitřním spalováním) navržené pro převoz řidiče a malého počtu pasažérů a obvykle se předními a zadními koly, zejména pro soukromé, komerční a rekreační účely“, což by díky vsuvce „obvykle s vnitřním spalováním“ ještě prošlo. I tak je v tom ale zmatek.

Jaguaru se současná definice na internetu nelíbí a začal jednat. Podal oficiální žádost, aby byla definice slova „auto“ upravena tak, aby respektovala odklon od tradičního pohonu spalovacími motory a zahrnovala i další ústrojí, včetně elektrického. Aby si Jaguar ukrátila čekání, vytvořil dokonce hashtag #RedefineTheCar, jehož použitím na sociálních sítích můžete celé tohle snažení podpořit.

A proč se do toho všeho pustil právě Jaguar? Zaprvé protože je to hrdá britská značka, ale hlavně s ohledem na její elektrickou současnost i budoucnost. Model I-Pace je nejenom evropské Auto roku (COTY), ale také světové Auto roku (WCOTY) a další elektromobily na sebe nenechají dlouho čekat. Ten nejbližší nahradí vlajkvou loď XJ.