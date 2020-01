Elektromobily nově nemusejí mít dálniční známku ČR. Projdou i některé hybridy

Výrobci nás už drahnou dobu straší s elektrickou revolucí, ta ale zatím přišla leda na papíře. Auta by byla, v reálu o ně ale na ulicích zrovna nezakopáváme a o drastickém nárůstu prodejů na českém trhu nemůže být ani řeč. Zatímco za celý rok 2018 u nás bylo registrováno 618 čistě elektrických vozidel, loni to bylo – teď se podržte – 636 kusů. Vezeme-li v potaz, kolik nových elektromobilů se loni dostalo na český trh, je meziroční nárůst vcelku úsměvný.

Jedním z důvodů, proč u nás nejezdí více elektrických aut, je hlavně jejich vysoká cena v porovnání se stejně velkými konvenčními modely. K těm nejlevnějším se u nás řadí Škoda Citigoe iV a Volkswagen e-up!, jejichž cena je oproti spalovacím variantám zhruba dvojnásobná. Pomohly by dotace, které nedávno na Slovensku sklidily velmi pozitivní ohlas. Vyčleněných 6 milionů eur (asi 150 milionů korun) zájemci o elektrické a plug-in hybridní vozy vyčerpali prakticky okamžitě po spuštění vládního programu.

U nás se ale zatím podobný program nechystá, to ale neznamená, že by vlastnictví elektrického a plug-in hybridního vozu nepřinášelo v porovnání s konvenčními verzemi žádné výhody. Jistě víte, že vozy vybavené speciální „elektrickou“ registrační značkou (EL) mohou v Praze parkovat v zónách placeného stání zdarma. Na tuto značku mají nárok nejenom elektromobily, ale všechna vozidla, která v kombinaci s jiným palivem vypouštějí v kombinovaném cyklu do ovzduší nanejvýš 50 gramů CO 2 na kilometr. Tato vozidla jsou také od 1. ledna 2020 osvobozena od dálničních poplatků, což je v zatím asi ten největší vládní bendit vlastnictví elektromobilu či plug-in hybridu.

„Od 1.1.2020 jsou od časového zpoplatnění nově osvobozena také motorová vozidla, která používají jako palivo elektrickou energii nebo vodík, a to výlučně, nebo v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO 2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km,“ uvádí na svých stránkách Státní fond dopravní infrastruktury.

V případě, že už delší dobu vlastníte vůz, který uvedeným podmínkám vyhovuje (Nissan Leaf, Peugeot iOn a další), ale není vybaven EL značkou, není pro bezplatný provoz na dálnici v letošním roce nutné o EL značky požádat (jako každé jiné by vás stály 800 Kč) nebo podnikat jakékoliv další kroky. Pokud EL značku nebudete mít ani příští rok, bude podle ministerstva dopravy nutné osvobození od dálničních poplatků nahlásit Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

Dobře se ale zaměřte na zmíněných 50 gramů CO 2 na kilometr a spojte si to s faktem, že výrobci dnes v technických datech uvádějí v kombinovaném cyklu určité rozmezí, závislé hlavně na výbavě a hmotnosti daného modelu. Třeba BMW X3 xDrive30e v průměru produkuje 49 až 54 gramů CO 2 na ujetý kilometr. Znamená to tedy, že má automaticky nárok na EL značku? Nebo úředníci na dopravce žádost kvůli vyšší horní hranici okamžitě zamítají? Ptali jsme se přímo u zdrojů.

Podle Davida Haidingera, tiskového mluvčího BMW Group Česká republika, je potřeba ke každému autu přistupovat individuálně a pohlídat si výslednou produkci emisí CO 2 už při konfiguraci. Totéž nám potvrdil Jiří Rozkošný, tiskový mluvčí českého Audi. Prodejci by měli být schopni zákazníkovi na místě sdělit, kolik emisí bude vámi naspecifikovaný vůz vypouštět emisí CO 2 , respektive jaká hodnota se následně objeví v COC listu vozu a velkém technickém průkazu. Z této hodnoty budou úředníci při registraci vozu vycházet.

Pokud se při konfiguraci rozšoupnete a vyberete si 20palcová kola, tažné zařízení či prosklenou střechu, je dost dobře možné, vůz na EL značku a všechny výhody s ní spojené nebude mít nárok. „Limit je v zákoně uveden tak, že i jen dílčí neplnění limitu 50g CO 2 /km je dostatečným důvodem, aby vozidlu nemohla být vydaná značka EL a tedy ani poskytnuto osvobození od zpoplatnění. Při stanovení limitu 50 gramů emisí se vycházelo z podnětu zástupce výrobců vozidel (Svaz dovozců automobilů) a tehdy platné legislativy ve Spolkové republice Německo,“ vysvětlil František Jemelka, tiskový mluvčí ministerstva dopravy.

Je v zájmu samotných dealerů, aby zákazníky na tuto skutečnost upozornili a pomohli jim vozy nakonfigurovat tak, aby bylo možné je osadit registrační značkou EL. Pak se člověk nemůže divit, že na tuto značku dosáhne například „krátké“ hybridní BMW řady 7 se šestiválce, výkonný sporťák i8, BMW X5 xDrive45e, Audi Q5 TFSI e quattro, ale už ne hybridní sedmička s prodlouženým rozvorem nebo Audi Q7 TFSI e quattro.