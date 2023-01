Elektroauta ukončí éru SUV, soudí šéf Citroënu. Zkázu jim přinesou hmotnost a aerodynamika

O pohonu aut budoucnosti máme celkem jasno, ale co jejich tvary? Podle výkonného ředitele francouzské automobilky přijdou velké změny.

„Svět SUV končí,“ sdělil magazínu Auto Express CEO značky Citroën Vincent Cobée. Přiznává sice, že současná prodejní čísla tomu zatím nenasvědčují, ale do budoucna mají být změny nevyhnutelné. Jedním z důvodů má být aerodynamika. „U bateriového elektromobilu je při špatných aerodynamických vlastnostech dopad na dojezd obrovský. V rámci rozdílu mezi dobrou a špatnou aerodynamikou můžete ztratit 50 kilometrů a mezi SUV a sedanem se velmi snadno bavíme o 60/70/80 kilometrech,“ soudí.

Problémem by měla být v budoucnosti i hmotnost – špatné aerodynamické vlastnosti se nyní dají léčit většími bateriemi, ale s nimi jsou vozy výrazně těžší, což s sebou přináší i vyšší náklady na výrobu. „V 70. letech minulého století vážilo auto 700 kg. Dnes váží průměrné vozidlo 1300 kg. Zítra bude průměrné auto vážit dvě tuny. Takže spotřebujeme třikrát více zdrojů na poskytnutí stejné služby, jen abychom byli 'zelení',“ sdělil Auto Expressu. Považuje za nesmysl, aby lidé používali auta s obřími bateriemi i ke krátkým cestám, k čemuž má přirovnání k velké turistické krosně, do níž se vejdou věci na několikadenní túru. Tu si také neberete každý den do práce. „Chodíte s tím batohem do kanceláře? Odpověď zní ne. Proč byste tedy jezdili do kanceláře s autem, které má tunovou baterii?,“ ptá se.

Jít proti trendu SUV již nyní by samozřejmě bylo riskantní, ale jisté náznaky zde již máme – konkrétně u Citroënu jde o modely C4 X a ë-C4 X a C5 X se splývavou zádí, která částečně řeší jíž zmíněný problém s aerodynamikou. „Pokud se do roku 2030 budeme držet 'krabicovitých SUV' a zjistíme, že nemají zákazníky, bude to tvrdý pád... Nechcete být poslední, kdo opustí parket,“ říká Cobée. Vnímá i měnící se přístup lidí k SUV. „Pokud žijete ve velkém městě, jestli jste před pěti lety vozil děti velkým SUV, byl jste borec. Když to uděláte dnes, jste 'terorista',“ naráží na vzrůstající nenávist vůči tomuto typu karoserie ze strany klimatických aktivistů. Ti například vloni vypouštěli pneumatiky autům v Brně.