Elektrický Rolls-Royce prorokoval Charles Rolls už před 120 lety! Takto by mohl nový Spectre vypadat

Bateriový obr přidá k luxusu i naprosto tichý provoz. K zákazníkům se dostane už za rok, možná využije techniku BMW i7.

Doba se sice mění, ale pro klienty luxusní britské značky bude přechod na elektromotory pořádnou změnou. Zářnou budoucnost elektromobility přitom očekával jeden ze zakladatelů značky už v roce 1900. Tehdy se Charles Rolls projel s elektrickým vozem Colombia a svou zkušenost zhodnotil takto: „Elektromobily jsou dokonale tiché a čisté. Nepáchnou a nevibrují, po zřízení pevných dobíjecích stanic by se měly stát velmi užitečnými. Zatím však nepředpokládám, že by byly příliš použitelné - přinejmenším v příštích mnoha letech.“

Rolls-Royce oznámil druhý Boat Tail, dosud nejdražší stavbu v historii. Bude lepší než ten první?

Na jeho značku došlo po více než 120 letech – plně elektrický model Spectre pošle Rolls-Royce vstříc zákazníkům už v příštím roce. Z hlediska názvu pokračuje v „duchařské“ tradici: Phantom, Ghost, Wraith, Shadow... Všechno se drží strašidlácké tematiky. Připomeňme si, že elektrický prototyp automobilka představila již více než před deseti lety ve formě konceptu Phantom 102EX, na nějž navázala před šesti lety futuristickým vozidlem 103EX.

Dá se čekat, že automobilka použije svou modulární platformu Architecture of Luxury, na které stojí aktuální Phantom a Cullinan. Dávalo by smysl, aby si Rolls-Royce vypůjčil techniku z chystaného BMW i7, což by znamenalo baterii o kapacitě 120 kWh, dojezd hodně přes 500 kilometrů a výkon až 550 kW.

Zatím tajnou novinku vykreslili kolegové ze serveru kolesa.ru podle špionských fotek maskovaných prototypů – dle jejich představy dostane módní dělená přední světla, menší čelní masku, vysokou linii boků a dveře otevírané proti směru jízdy. Zda se strefili bychom měli vědět v dohledné době.