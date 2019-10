Elektrický Range Rover se ukáže do dvou let. Bratranec Jaguaru XJ má zaujmout Čínu

Plug-in hybrid byl prozatím nejvyšší formou elektrifikace luxusních modelů značky Land Rover. Čistě elektrická verze automobilu zatím chybí. To se má podle všeho změnit do dvou let, kdy by se do produkce měl dostat vůz s modelovým označením Road Rover, které si automobilka nechala patentovat již v roce 2017.

„Road“ v názvu má značit, že model bude z větší části zaměřený pro jízdu na silnici. I tak má ale nabídnout více terénních schopností než konkurence. Podle všeho půjde o SUV, které se stane konkurentem například pro nadcházející Audi E-Tron Sportback a čistě elektrickou variantu Porsche Macan, která má dorazit s příští generací.

Velikostně zapadne mezi Velar a Evoque, klasický vzhled SUV má však ustoupit svažující se střeše a elegantnímu profilu po vzoru SUV-kupé. Představte si takový Jaguar I-Pace s karoserií Land Roveru. V útrobách má být nová modulární platforma MLA, na které bude stát i příští elektrifikovaný Jaguar XJ.

Od novinky si značka slibuje velké prodeje v Číně, kde trh kombinaci vyšší karoserie a elektrického ústrojí přeje. Po představení nového Defenderu se zástupem žíznivých motorů pod kapotou si ještě navíc pomůže s emisním průměrem. Nový model Range Roveru by se měl objevit do roku 2021.

Galerie obsahuje Range Rover Evoque a Jaguar I-Pace.