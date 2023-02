Elektrický pick-up RAM má oficiální název 1500 REV. Půjde za vámi jako pes, má umělou inteligenci a osobní kino

Užitkáč na baterie částečně odhalil svou tvář, k zákazníkům dorazí už v příštím roce s hromadou hi-tech vychytávek pro práci i legraci.

Divize užitkových vozů RAM funguje nezávisle na mateřském Dodgi už od roku 2009. Od svých zákazníků již nějakou dobu sbírá zpětnou vazbu ohledně velmi důležité novinky, tedy svého prvního elektrického pick-upu. Ten nám značka naznačila skrze koncept Revolution BEV – jeho sériová verze se bude jmenovat RAM 1500 REV a jak je v tomto ohledu zvykem, má nabídnout nejlepší dojezd, užitečnou hmotnost, tažnou kapacitu a nejrychlejší nabíjení ve své třídě.

Na právě zveřejněných snímcích se můžeme podívat na tvář této užitečné novinky s čelní maskou bez průduchů a typickými světly ve tvaru vidlice. Oproti konceptu jde o méně divoké řešení, ale stále velmi moderní. K shlédnutí je také část kapoty, na níž vidíme označení modelu. Ale zatím co na tvarech pick-upu není moc co vymyslet, z hlediska funkcí půjde o hodně zajímavý stroj. Dostane například avatara řízeného umělou inteligencí, skrze kterého bude možné dávat vozu povely nejen z kabiny, ale také zvenčí.

To například znamená, že auto bude umět následovat svého řidiče, kráčejícího v bezpečné vzdálenosti. Funkce by měla usnadnit manévrování při práci, pokud se vám nebude chtít nasedat, startovat a přemístit auto o pár (desítek?) metrů, třeba kvůli nakládání.

Vůz bude mít průhledový displej s prvky rozšířené reality, skrze kameru nebo čárové kódy pak bude moci analyzovat předměty a vyhodnotit, zda je uveze. Nabíjení má být díky 800V architektuře možné až 350 kW. Elektrický RAM by také měl disponovat technikou pro autonomní řízení úrovně 3+ nebo řízením zadních kol, schopných vytočit se do úhlu až 15 stupňů. A aby to celé nebylo jen o práci – mohl by dostat i projektor, s nímž si po šichtě budete moci kdekoliv vytvořit domácí kino.