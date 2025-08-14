Elektrický Opel Grandland se předvádí jako schopný tahoun. S přívěsem nemá problém

Podobně jako u nové Frontery si Opel představuje své elektrické SUV v roli praktického společníka pro aktivní rodiny.
Minulý rok představenou druhou generaci SUV Grandland nedávno Opel doplnil také o variantu s pohonem všech kol, a to výhradně ve formě vrcholného elektromobilu Electric AWD. České uvedení modelu včetně jeho cen už máme za sebou, nyní však německá značka přidává ke své novince hrstku dodatečných fotek z reálného prostředí a nějakou tu informaci navíc. S modelem chce totiž zaujmout i zákazníky vyhledávající dobrodružství.
Zda je typický majitel Opelu rovněž majitelem vodního skútru nebo člunu, to netušíme, na nových snímcích nicméně značka ukazuje SUV jako ideálního elektrického tahače přívěsů se sportovním a volnočasovým vybavením, a to do hmotnosti až 1350 kg (při 12% stoupání). Mezi rivaly je tak Opel někde uprostřed – taková Škoda Enyaq zvládne s pohonem všech kol brzděný přívěs do hmotnosti až 1200 kg, kdežto nejnovější Toyota bZ4X chce zaujmout schopností utáhnout až 1500 kg (tuto hodnotu má nicméně předběžnou před homologací).
Pro jízdu s přívěsem každopádně Grandlandu nechybí ani systém ESP s funkcí TSM, která zabraňuje rozkmitání nebo vlnění přívěsu, respektive samotného vozu, a přibrzďuje jednotlivá kola pro stabilizaci celé soupravy. Výbavou čtyřkolky je taky samostatný jízdní režim 4WD, který má vozu díky specifickému nastavení ESP a kontroly trakce zajistit optimální přilnavost zejména na kluzkém povrchu.
Sílu pro tažení přívěsů má Grandland Electric AWD slušnou. Systémově nabízí ze dvou elektromotorů výkon 239 kW (325 koní) a točivý moment 509 Nm. Jaký dopad bude mít plně naložený přívěs na reálný dojezd elektromobilu, to již tradičně automobilky u svých modelů v tabulkách neuvádí. S kapacitou baterie 73 kWh ze sebe nicméně umí verze 4WD v ideálních podmínkách vymáčknout až 501 km (předběžná hodnota v závislosti na zvolené výbavové úrovni). U DC rychlonabíječky je pak obnovení kapacity baterie z 20 na 80 % otázkou přibližně 30 minut.
Po stránce praktičnosti stačí zopakovat, že pětimístné SUV nabízí ve své elektrické specifikaci s pohonem všech kol zavazadlový prostor 485 litrů, který lze po sklopení zadních sedaček (v poměru 40:20:40) rozšířit až na 1580 litrů. Podobně jako u nejnovější Frontery pak Opel nabízí i pro Grandland spoustu praktického příslušenství, například pro přepravu jízdních kol či extra zavazadel. Značkový střešní stan jsme však zatím v nabídce nezahlédli.
