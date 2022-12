Elektrický nástupce Lexusu LFA skutečně dostane manuální převodovku. Zatím se testuje v malém SUV

Těšme se! Duchovní nástupce božského LFA bude překypovat zajímavou technikou a dorazí s vytříbeným stylem.

Jistě si pamatujete na Lexus LFA. Automobilka chtěla vyrobit dokonalé sportovní auto, ve vývoji utopila obrovské peníze a dílo se jí velmi podařilo – s vysokootáčkovým motorem V10 o objemu 4,8 litru disponovalo 412 až 420 kW, stovku zvládalo za 3,7 sekundy a rozjelo se až na 326 km/h. Navzdory ceně 375 tisíc dolarů za kus na něm výrobce prodělal, ale na druhou stranu se každý z pěti set vyrobených kusů řadí k motoristickým titánům, na něž se bude ještě dlouho vzpomínat.

Ideový nástupce LFA vzniká po vzoru konceptu Lexus Electrified Sport. A jak je z názvu patrné, půjde samozřejmě o elektromobil – a to pěkně rychlý. Automobilka hlásí, že na 100 km/h zrychlí přibližně za dvě sekundy, čímž se zařadí do první ligy bateriových sporťáků. A nejen to – bude mít manuální řazení, které řidiči poskytne dostatečný prožitek za volantem. Systém již Lexus testuje v prototypu na bázi UX 300e, v němž najdeme klasické tři pedály a řadicí páku.

Šefvývojář Lexus Electrified Takaši Watanebe prozradil, že půjde o systém na bázi softwaru. Dle jistých zákulisních zpráv se jeví jako nejpravděpodobnější regulace točivého momentu v závislosti na otáčkách, který se poté bude zvyšovat v rámci jednotlivých virtuálních kvaltů. Nechme se překvapit. Další zajímavostí bude elektronické řízení bez fyzického spojení volantu a kol (mělo jej například Infiniti Q50). To umožní větší variabilitu v účinku a zároveň třeba i filtraci kazů vozovky, které tak neucítíte „kopat“ v kormidle. Tento systém se jmenuje One Motion Grip, v sériové podobě bude poprvé použit u RZ 450e.