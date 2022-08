Elektrický nástupce Hyundai i10 může mít přes 180 koní. Počkáme si na něj minimálně tři roky

Boj o kupce bateriových vozů se v příštích letech přesune i do lidovější cenové hladiny. Práce na malém elektromobilu jsou však u Korejců teprve na začátku.

Nabídnout zákazníkům dostupnou elektromobilitu – pro řadu automobilek jde o oříšek, který bude nutné v následujících letech rozlousknout. Napříč automobilovým průmyslem panuje shoda, že cílová cena má být 20.000 euro, tedy necelý půlmilion korun. Koncern Volkswagen chystá model ID.1, na jehož bázi vzniknou verze pro ostatní značky (včetně Škody) a se svým produktem půjde do boje i Hyundai. Ale zatím co vozy od VW mají jít dle odhadů expertů z branže do výroby možná již koncem příštího roku, korejská automobilka vstoupí do tohoto segmentu o něco později.

Ohledně nového vozidla promluvil výkonný ředitel evropského Hyundaie Michael Cole pro magazín Automotive News. „Uvažujeme o tom, protože malá vozidla jsou důležitou součástí evropského trhu. Zatím jsme neučinili žádné konečné rozhodnutí a vzhledem k rostoucím cenám surovin se to trochu komplikuje,“ uvedl. „Cílová cena 20.000 eur je výzvou nejen pro nás. Je to reálné? Vzhledem ke stoupajícím cenám materiálů si myslím, že je to stále obtížnější. Chystáme se to vyřešit v příštích 12 měsících. Ale předpokládáme, že malý bateriový vůz bude důležitou součástí naší budoucí nabídky,“ vysvětluje Cole.

V rozhovoru dále uvedl, že nepředpokládá uvedení na trh před rokem 2025. Věří, že budou existovat příležitosti, jak nabídnout elektromobily za ceny, které zákazníci akceptují. Nevylučuje ani jejich leasing či pronájem za předplatné za předpokladu, že si vozy udrží dobrou zůstatkovou hodnotu. Nicméně stále jde o velmi ošemetnou věc, jak dříve potvrdil evropský šéf marketingu značky Andreas-Christoph Hofmann – malá auta se obtížně prodávají se ziskem. Zdá se však, že práce na „elektrické i10“ přece jen pokročily: vůz má být poháněn elektromotorem od BorgWarner s maximálním výkonem 135 kW (184 k).