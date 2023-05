Mercedes za cenu baráku, Vaculík a Karoq či nádherné Audi A5 Cabrio: Svět motorů už ve 20:30 na Nova Action!

Ve 14. dílu sedl Honza Mička za volant luxusního elektromobilu Mercedes-Benz EQS SUV, Martin Vaculík se podívá na ojeté SUV Škoda Karoq, Vláďa Kadera si užije vítr ve vlasech s kabrioletem Audi A5 a zjistíme, kdy hrozí pokuta za přejetí plné čáry.

Každou středu, 20:30, Nova Action. A na Voyo

Dnes, tedy ve středu 17. května, bude mít premiéru 14. díl televizního pořadu Svět motorů. Sledovat jej můžete na Nova Action od 20:30. Repríza běží každý pátek v časech 1:30 a 7:30 a všechny díly najdete na Voyo.

Vlajkový Mercedes-Benz EQS SUV

EQS SUV je jeden z nejnovějších i nejdražších Mercedesů a tak je tradičně plný inovativních řešení. Poprvé však čistě elektrický. Honza Mička zjistí, zda je právě tohle zlomový moment, kdy začíná elektromobil a ještě k tomu velké SUV dávat smysl.

Martin Vaculík a ojetá Škoda Karoq

Martin a ojetá masovka, to je záruka dalšího kvalitního materiálu. Nebude chybět ostré tempo na dálnici i na polňačce. A samozřejmě ani zvedák. Co přesně by měl mít Karoq Martina Vaculíka a v čem ho přirovná k Felicii? Tohle prostě musí vidět nejen majitelé a zájemci o tohle populární SUV.

Vláďa Kadera a Audi A5 Cabrio

Všichni už víme, že Vláďa Kadera rád zašlápne plyn do podlahy. O to víc obdivujeme, jak vyzrále projel Audi A5 Cabrio, u kterého se teprve zajížděl výbušný benziňák s 265 koni. Vláďa ukáže, zda se i tak dá tohle cestovní kabrio užít.

Pokuta za přejetí plné čáry

Objíždění, předjíždění, pevné překážky, pomalu jedoucí vozidla, cyklisté, traktor sekající trávu... Kdy se může a nemůže předjet? Pokud v tom máte trochu guláš, silničář Petr Slováček vás rychle a jednoduše uvede na pravou míru.