Elektrický Mercedes-Benz třídy G je oficiálně tady. Má čtyři motory a otočí se na místě

Začátkem roku vstoupil na český trh modernizovaný Mercedes-Benz G. Nový modelový ročník je vždy dychtivě očekáván, protože inženýři jej stále vylepšují a přidávají nové vychytávky. Tentokrát mělo klasické provedení trochu méně pozornosti, protože svět netrpělivě čekal na první „géčko“ s elektrickým pohonem. Jeho příchod automobilka předpověděla v květnu roku 2022 a v posledních měsících nás zásobovala záběry z testování a v Las Vegas měl elektromobil tančení vystoupení. Tehdy ještě v kamuflované karoserii. Dnes má první elektrická třída G slavnostní premiéru a jedno je jasné, nadšenci jízdy v terénu ji budou milovat.

Mercedes-Benz totiž poprvé použil koncept odděleného pohonu kol. To znamená, že každé má svůj nezávislý elektromotor s převodovkou. Odtud vede do kola krátká hřídel. Výhodou je precizní dávkování výkonu na jednotlivá kola, což zajišťuje enormní trakci i tažnou sílu. Elektrická koncepce supluje tradiční uzávěrky diferenciálu i redukční převod. Jeho elektronická podoba s poměrem 2:1 je dostupná v rychlostech do 80 km/h.

Podvozek využívá nezávislé zavěšení s dvojitými lichoběžníkovými rameny vpředu a modernizovanou tuhou zadní nápravu typu De Dion. Aktivní stabilizace adaptivního podvozku reaguje nejen na změny kvality a typ povrchu, ale i na náklony karoserie. G 580 zvládne boční náklon 35°. Přední nájezdový úhel činí 32° a zadní nájezdový úhel 30,7°. Přejezdový má hodnotu 20,3° díky světlé výšce 250 mm. Vzhledem tomu je možné ponořit vůz do bláta nebo brodu s hloubkou 850 mm.

Mezi speciální funkce do terénu patří schopnost otočit se na místě dokola jako pásové vozidlo a výrazné zmenšení poloměru otáčení specifickým dávkováním výkonu na kola. Podobnou vychytávku má i Ford Bronco, který přibrzďuje vnitřní zadní kolo.

Na takové hrátky je „géčko“ velmi dobře připraveno. Elektromotory jsou připevněny přímo k žebřinovému rámu, stejně tak jako baterie. Tu chrání 26 mm silný panel s nátěrem proti kamínkům. Ochrana je fixovaná k rámu 50 ocelovými šrouby a díky použití karbonu váží celek jen 57,6 kg.

Lithium-iontová baterie obsahující 216 článků je integrovaná do rámu a disponuje tříúrovňovou regulací teploty. Její využitelná kapacita 116 kWh stanovuje dojezd na 473 km. Nabíjení je možné AC proudem o výkonu 11 kW, na delších cestách přijde vhod DC nabíjení výkonem 200 kW. To znamená, že z 10 na 80 procent se dostanete za 32 minut a během 15 minut dojezd vzroste o 170 km.

Zajímavostí je nabíjení ve třech režimech, kdy ke standardní konfiguraci lze mít nastavení pro práci a domov. Vůz režim aktivuje automaticky podle zjištění polohy. Přizpůsobit lze časování nabíjení, maximální úroveň, i teplotu interiéru pro komfortní odjezd. Na cestách máte k dispozici systémový výkon 432 kW s točivým momentem 1 164 N.m. To přináší akceleraci 3tunového slona na stovku za 4,7 sekundy. Maximální rychlost je omezena na 180 km/h. Při jízdě si zároveň vychutnáte osobitou zvukovou kulisu inspirovanou projevem vidlicového osmiválce. Další melodie doprovázejí proces nástupu, výstupu i zapnutí vozu.

Zvenčí G 580 nijak násilně neupozorňuje na svůj elektrický pohon. Tedy pokud nechcete. Standardní masku se čtyřmi lamelami můžete vyměnit za kontrastně černou sestavu se zatmavenými světly, LED páskem a chromovanou ozdobou. Poznávacím prvkem je dále zvýšená kapota a zadní box, který je alternativou k rezervnímu kolu na zádi. Schránka je vybavena suchými zipy a síťkami na drobnosti.

Jak je u Mercedesu zvykem, úvodní fázi prodeje doprovází limitovaná série Edition One. Ta je dostupná v pěti odstínech karoserie z palety Manufaktur, doplněnými černě lakovanými detaily a 20palcovými koly AMG. V interiéru naopak najdeme modrou barvu, která ulpěla na lemování a karbonovém dekoru.