Tak to je on, první zcela nový Lotus po více jak deseti letech, a ihned je to rána do srdce všem zarputilým fanouškům, protože pod kapotou skrývá elektrické ústrojí. Automobilka nás na to nějakou dobu připravovala a byla si dobře vědoma toho, do čeho jde. S čistou hlavou tak přináší hyperauto postavené za čínské peníze a vy si můžete být jistí, že lépe udělat nemohla.

V první řadě je nutné podotknout, že se nekoukáte na koncept, ale na skutečné auto, které půjde příští rok do výroby. Elektromotor tohoto vozu produkuje výkon 368 kW (493 koní), což je velmi slušná hodnota. Jenže Evija dostala na každé kolo jeden. To znamená výsledný výkon 1471 kW (1973 koní).

Lotus věří, že stovka bude pod tři sekundy. Hodnota to vzhledem k výkonu není závratná, ale počkejme si na měření, protože 300 km/h je prý na tachometru do devíti sekund. Maximální rychlost je omezena na 320 km/h, což je na elektromobil nadstandardní, a také to znamená, že by to z nuly na maximální rychlost mělo trvat okolo deseti sekund.

Baterie jsou umístěny tak, aby odkazovaly na sportovní modely s motorem uprostřed a soustředily těžiště právě do centra vozu. Dojezd pak činí 400 kilometrů a díky partnerství s Williams Advanced Engineering se baterie mohou nabíjet výkonem až 800 kW. Žádná taková nabíječka však ještě neexistuje.

Karoserie vozu se nese přesně ve filozofii značky Lotus - aktivní aerodynamika, svůdné křivky a hlavně muší váha. Díky většině dílů z karbonu se podařilo dostat hmotnost na pro elektromobily směšných 1680 kilogramů. Britský inovativní duch se pak promítl i do nových laserových světlometů. I uvnitř toho nabídne spoustu - od připojení pro telefon po dvouzónovou klimatizaci.

Všechny vozy se budou vyrábět ručně a vznikne jich pouze 130. Každý zákazník si může vybrat z nepřeberného množství individualizace a udělat si jej přesně podle chuti. Cenové rozpětí je od 38.000.000 Kč do 51.000.000 Kč. Někde v tomto rozmezí se bude pohybovat finální částka každého vozu, která se bude samozřejmě odvíjet od míry individualizace. Jenom pro srovnání: cena Bugatti Chiron, konvenčního konkurenta Lotusu Evija, je přes 60 milionů.