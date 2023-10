Elektrický Jeep Avenger překvapil v losím testu. Při dovádění se můžete i lehce sklouznout

Avenger otevřel v Evropě Jeepu bránu do světa elektromobility. Rozdílná připravenost zemí místního trhu ho však přiměla přidat i konvenční verzi s tříválcem o objemu 1.2 litru, výkonu 74 kW a točivém momentu 205 N.m. Tuto verzi koupíte na českém trhu od 639.900 Kč. Redakce km77.com si však vybrala elektromobil s 54kWh baterií, výkonem 115 kW a dojezdem mezi 390 až 400 km. Ten pořídíte od 959.900 Kč do 1.119.900 Kč a i zde si můžete připlácet za lepší infotainment, pohodlnější sedadla, kůži, panoramatickou střechu a výrazný lak.

Auto tedy není levné, takže by podle toho mělo i zvládat nouzové manévry. Do boje s kužely vyrazilo na pneumatikách Goodyear EfficientGrip Performance 2 a pohonem předních kol. Vzhledem k tomu, že se nepočítá se sportovní jízdou, Jeep na běžné užívání nastavil podvozek příkladně. Ani při vyšší konstrukci se Avenger výrazněji nenaklání a je po celou dobu stabilní. Bohužel v něj nemusíte mít plnou důvěru, protože řízení má slabou zpětnou vazbu a nedává řidiči pocit plné kontroly. Zajetý čas 24,7 sekundy poráží BMW iX xDrive40, MG 4 Electric se 64kWh baterií i Subaru Soltera Trek.

Při losím testu překvapuje Avenger čilou zadní nápravou, která se při návratu zpět do pruhu sklouzla. Může za to celková hmotnost vozu, komfortněji nastavené odpružení, ale především jemnější styl řízení. Jak se v dalších jízdách potvrdilo, Jeep při nouzových manévrech lépe funguje při strmějším zatočení. To bude vyhovovat i běžnému řidiči, který na podobné situace není zvyklý a volantem trhne. V tomto případě záď vybočila výrazně méně a auto celkově drželo stopu bez sražení kuželu. Trik je v tom, že takovým jednáním ihned probudíte všechny asistenční systémy, které ihned zareagují a auto zklidní. Díky tomu zůstává Avenger ovladatelný i při vyšších rychlostech. Cíl v podobě nájezdové rychlosti 77 km/h splnil, a to je na elektromobil s vyšší stavbou velmi dobré.