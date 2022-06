Elektrický Ioniq 6 hodlá oslnit aerodynamikou a proudnicovými tvary. Na skicách vypadá jako kapka vody

Připravovaný konkurent pro Teslu Model 3 nebo Polestar 2 již brzy představí svůj design a interiér. Premiéru čekáme ještě letos.

Další přírůstek do rodiny elektromobilů Ioniq má mít tvary sedanu, ale ne ledajakého. Jistou představu jsme si mohli udělat díky konceptu Prophecy, který se vyznačoval extrémně čistými liniemi a oblinami, jenž nebudou klást vzduchu větší odpor. Sériové provedení nabralo drobné zpoždění kvůli prodloužení o dva centimetry zvětšení baterie z 72,6 kWh na 77,4 kWh, hlásil vloni v září magazín Korean Economic Daily.

Design sériové verze je prý nyní schválený, zjistil magazín Autocar od šéfdesignéra značky Hyundai SangYupa Leeho. Oproti konceptu bude Ioniq 6 o něco vyšší kvůli vnitřnímu prostoru, proměnou prošla také pixelová LED světla. Podle zveřejněných skic má mít kapotáž proudnicové tvary, ale dle fotografií maskovaných prototypů (které ovšem mohou cíleně mást zvědavce) to vypadá na auto více méně klasických proporcí s poněkud zbytnělou zadní polovinou.

Po technické stránce můžeme počítat plus minus s tím samým, co nabídnou aktuální Ioniq 5 nebo Kia EV6 – vůz bude stát na platformě E-GMP s 800V architekturou a měl by zvládat nabíjení 350 kW. Dá se čekat nasazení verzí s jedním elektromotorem o výkonu 125 kW či 168 kW, dvoumotorové řešení pak může přinést 239 kW nebo dokonce 430 kW, pokud dostane techniku z crossoveru Kia EV6 verze GT.