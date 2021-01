Elektrický Ioniq 5 se začal odhalovat. Má osobitý styl a parametry hot-hatche

Hyundai se pomalu chystá na zveřejnění své elektrické prvotiny pod novou značkou Ioniq. Poté, co byla novinka jednoduše nazvaná Ioniq 5 zahlédnuta na Severní smyčce Nürburgringu, se již elektromobil zbavuje částečně maskování. Trojicí nových fotek láká korejská automobilka na originální design, který nebude daleko od původního konceptu Hyundai 45.

Model s proporcemi hatchbacku, respektive malého crossoveru si udržuje hranaté linie, zaujme stylovým LED osvětlením vpředu i vzadu, rovněž 20palcovými aerodynamickými koly a ve stínu odhaluje kamery místo tradičních vnějších zrcátek. A rovněž se nám potvrzuje, že ačkoliv bude novinka patřit do řady elektrických vozů Ioniq, stále najdete na vozu loga Hyundai.

O technice Ioniqu 5 uteklo nedávno pár informací. První elektromobil korejské automobilky na nové platformě E-GMP bude měřit na délku 4630 mm, a přestože se očekávají i slabší varianty, prozatím víme o specifikaci s dvojicí elektromotorů pro zajištění pohonu všech kol, maximálním výkonem 230 kW (313 koní) a baterií o kapacitě 58 kWh, která by zajistila dojezd na jedno nabití až 450 km.

V této specifikace se má Ioniq 5 dostat z nuly na 100 km/h za 5,2 sekundy. K maximálnímu dojezdu se bude snažit přispět i střecha se solárními panely, kterou jsme už mohli vidět na hybridním Hyundai Sonata. Díky 800V architektuře, podobně jako u Porsche Taycan, má Ioniq nabídnout i super rychlé nabíjení – připojením k 350kW DC rychlonabíječce dobijete baterii na 80 % do 18 minut.

Dále se mluví o schopnější variantě s baterii o kapacitě 73 kWh, která by poskytla dojezd až 550 km. Na více potvrzených informací ale dlouho čekat nebudeme. Oficiální premiéru totiž Hyundai plánuje na příští měsíc. A do té doby bychom se mohli dočkat ještě další upoutávky, třeba s pohledem do interiéru.

Galerie doplněna o koncept Hyundai 45.