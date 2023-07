Elektrický Hummer míří do vojenské služby. Může se tiše plížit a k ruce má i naftový generátor

Průnik elektromobilů do vojenského prostředí nabízí armádě nové možnosti využití. Britové se vrhli na Land Rovery, Amerika postavila nejnovější projekt na gigantickém Hummeru EV.

Zdá se, že Hummer opět zamíří do služeb americké armády, i když spojení s ikonickou H1 byste hledali marně. Stejně tak si nedělejte naděje, že by se vozidlo dostalo mezi běžné lidi. To možná až po letech v rámci armádních výprodejů. Novinka se jmenuje eMCV a zkoumá možnosti elektrického pohonu ve vojenském prostředí.

Její první představení veřejnosti proběhlo nenápadně začátkem týdne na Modern Marine Day 2023 ve Washingtonu, DC. eMCV stálo vedle menšího derivátu eISV, využívajícího základ Chevroletu Colorado s jedním třífázovým 400V elektromotorem eCrate a baterie z modelu Bolt. Tento vůz je již schválený pro sériovou výrobu. Větší eMCV technicky vyhází z GMC Hummeru EV. V rámci tříměsíčního testování zvažovala armáda zakázku na vyvinutí nové elektrické platformy, ale očividně původní konstrukce civilního dárce obstála.

Exteriér je velmi podobný menšímu ISV vycházejícím z Chevroletu Colorado ZR2, ovšem ten pohání spalovací motor. Vyvíjený eMCV nemá dveře a tvary šestimístné karoserie udává pouze trubkový rám. Tím se podařilo vůz výrazně odlehčit a maximalizovat nájezdové i sjezdové úhly. Nezapomeňme, že GMC Hummer EV váží 4,1 tuny. Velká část (1,4 tuny) padá na obří 212kWh akumulátor. Právě ten je pro armádu klíčový. Poskytuje totiž obrovský potenciál pro napájení externího příslušenství včetně menších budov či taktických stanů. Na déle trvající operace si novinka veze s sebou 12kW dieselový generátor.

Pro pohyb v terénu využívá eMCV dva elektromotory na zadní nápravě, čímž odpadá nutnost klasického diferenciálu s uzávěrkou. Ten naopak najdeme vpředu, kde je pouze jeden elektromotor. Když dáte vše dohromady, hovoří se o výkonu 1000 koní a 15.000 N.m točivého momentu. Základní dojezd vozu je 480 km a baterii je možné nabíjet výkonem 350 kW. To znamená, že za 12 minut získáte dostatek energie pro dalších 160 km cesty. Pro operace na bojovém území je eMCV vybaveno tichými režimy Silent Watch a Silent Drive a celkově profituje z nízké tepelné stopy. Podvozek využívá odolné tlumiče Fox a 37palcové terénní pneumatiky.