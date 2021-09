Elektrický Genesis GV60 na dalších fotkách. Bílá mu sluší, techniku zatím neodhalil

Během oficiálního představení své elektrické novinky GV60 se korejský Genesis s fotkami modelu zrovna nepředal. Nyní to však značka napravuje s další porcí snímků crossoveru na baterky, který by měl dříve či později dorazit také k nám do Evropy. Ostatně s elektromobilem na starém kontinentu by zřejmě Genesis v budoucnu nešlápl vedle.

Jak už víme, novinka stojí na identické platformě E-GMP mateřského Hyundai Motor Company, kterou již využívají Hyundai Ioniq 5 a Kia EV6. Ačkoliv tedy vypadá crossover na první pohled subtilně, uvnitř by měl nabídnout prostorný interiér i navzdory snižující se zádi. Pod střechou Genesisu pak samozřejmě s větším důrazem na luxusnější atmosféru s prémiovými materiály.

Pohled do interiéru již odhalil kožené čalounění téměř všude, kam ruka dosáhne. Honosně vypadají i ovladače na vysuté středové konzole, zatímco před řidičem je rozložena kombinace dvou velkých displejů ve funkci přístrojového šítu a infotainmentu. Zpětná zrcátka jsou řešena formou kamer s displeji zasazenými do rohů dveří.

To hlavní, pohonné ústrojí, zatím Genesis u GV60 oficiálně neodhalil. Se stejným základem jako u svých sourozenců by však měl elektrický crossover nabídnout pohon jedné nebo obou náprav, se základní 58kWh baterií s výkonem 125 kW (170 koní) nebo 173 kW (235 koní), zatímco s větším 72,6kWh modulem 160 kW (217 koní) nebo 225 kW (306 koní). Maximální dojezd by měl dosáhnout hranice okolo 500 km.