Elektrický Ford E-Transit začíná ostré testy u zákazníků. Vyzkouší ho pošta i DHL

Elektromobilita pomalu a jistě zasahuje i do segmentu užitkových vozů a automobilky vypouští do světa vlnu produkčních elektrických dodávek. Jinak tomu není ani u Fordu, který na konci minulého roku představil elektrickou variantu populárního Transitu. Ještě před uvedením do prodeje však čeká nový E-Transit ostré testování u samotných zákazníků.

S předstihem několika měsíců před plánovaným zahájením prodeje na vybraných trzích na jaře 2022 tak nastoupí E-Transit do práce u vybraných firem v Německu, Norsku, a Velké Británii. Do testování v podmínkách reálného komerčního provozu se zapojí například odpadová společnost AWB, on-line supermarket Ocado, infrastrukturní skupina Balfour Beatty, britské DHL Express, DPD, Norská pošta nebo radnice německého Kolína nad Rýnem.

Pro potřeby jednotlivých firem bude testovací flotilu tvořit kompletní řada plánovaných verzí E-Transitu, tedy Van, DCiV (Double Cab in Van) i podvozek s jednokabinou a nejrůznějšími nástavbami, a to ve variantách celkové hmotnosti 3,5 až 4,25 tuny. Společnosti budou pracovat s dojezdem E-Transitu až 350 km díky baterii o kapacitě 67 kWh.

Do elektrické dodávky se vejde maximálně 15,1 m3 nákladu. V řeči dalších čísel uveze 1616 kg v případě verze Van a 1967 kg v případě samostatného podvozku. O pohon se stará elektromotor o výkonu 198 kW (269 koní) a točivém momentu 430 N.m. Dynamické parametry se pak budou u jednotlivých verzí samozřejmě lišit, pro Evropu plánuje Ford celkem 25 dostupných variant.

Konstrukce E-Transitu umožňuje provádět přestavby stejně snadno a s využitím stejného dílenského vybavení jako v případě stávajících variant Transitu. Model tak může fungovat například s chladírenskou nástavbou pro rozvozy nákupů potravin (napájená je 2,3kW palubní soustavou), s valníkem se světlenými majáky a snímači hmotnosti, jako klecový sklápěč pro sběr odpadu nebo třeba s rozvážkovou skříní s průchozí přepážkou a pneumatickým zadním odpružením.

S testováním u zákazníků už má Ford jisté zkušenosti. Provozní zkoušky E-Transitu tak navazují na předchozí projekt podobného charakteru, v němž zákazníci najezdili s plug-in hybridním Transitem Custom přes 240.000 km. Ukázalo se, že v centru Londýna se 75 % nájezdu odehrálo na elektrický pohon.