Elektrický crossover Bugatti čeká na zelenou. Klíč k sériové výrobě drží Volkswagen

Magazín Bloomberg měl interview se současným šéfem automobilky Bugatti Stephanem Winkelmannem. Ten se v rozhovoru svěřil, že chystá rozšířit modelovou nabídku Bugatti o další model. Ach, kolikrát jsme už tohle slyšeli. Jen pro připomenutí uvedeme krátké shrnutí, jak to s tajemným modelem je.

Nejdříve odněkud přišlo prohlášení, že Bugatti postaví SUV, to však popřela samotná automobilka. Poté sama prohlásila, že když už, tak to nebude SUV v pravém slova smyslu. Vůz by stál na samostatné platformě, vyvinuté v domácím Molsheimu.

V jednom rozhovoru pak padlo z úst vedoucího automobilky toto: „Přestože se objevují spekulace a dnešní doba takovým vozům jednoduše přeje, od Bugatti žádné SUV nečekejte. SUV se nehodí jak k samotné značce, tak k její historii“.

Nyní se má situace takto: Winkelman potvrdil magazínu Bloomberg, že o novém modelu momentálně jedná s mateřským Volkswagenem. Pokud má totiž vůz někdy spatřit světlo světa, bude potřebovat pomoc. Finanční. Bugatti bylo totiž dlouhou dobu neprofitující automobilkou.

Proslýchalo se, že v dobách uvedení Veyronu prodělávala automobilka na každém prodaném voze zhruba 140 milionů korun. Nyní se však značka konečně dostala do plusu a dá se tak reálně uvažovat a rozšíření modelového portfolia. Stejně ale nemá peněz na rozdávání.

Nadcházející model by měl být čtyřdveřový elektrický grand tourer či crossover. Bugatti už i ví, kolik za takový vůz bude chtít. Cena by se měla pohybovat od půl milionu do milionu eur. Nyní však záleží na Volkswagenu. Pokud pomůže s vývojem a financováním, nový model Bugatti se začne připravovat.

Galerie doplněna o koncept Bugatti Galibier a Bugatti Chiron.