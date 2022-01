Elektrický Chevrolet Silverado ohromí čísly i tažnou silou. Ceny jsou známé rok před spuštěním výroby

Elektromobilita už není jen otázkou osobních vozů. V zámoří naplno pronikla i do světa velkých pick-upů. Chevrolet Silverado EV není prvním svého druhu. Dokonce není ani prvním počinem koncernu GM, zaujme však technickou vyspělostí a užitnou hodnotou.

Chcete-li se nechat ohromit čísly hned v úvodu, Silverado EV díky obrovskému bateriovému setu ujede na jedno nabití 643 km. Dlouhé vzdálenosti překonáte s rychlým DC nabíjením o výkonu 350 kW, schopném dodat během 10 minut dostatek energie pro ujetí dalších 160 km. Výkon pohonné soustavy činí 495 kW s točivým momentem 1063 Nm. Dvojice elektromotorů pohání obě nápravy. Sprint z 0 na 96 km/h zvládne za 4,5 sekundy. Nosnost ložné plochy dosahuje téměř 600 kg a dozadu můžete zapojit přívěs o hmotnosti 4,5 tuny.

Úchvatné, ovšem toto jsou údaje vyšší verze RST. Většina spotřebitelů zřejmě sáhne po trefně označené linii Work Truck. Ta má stejný dojezd a výkon 380 kW s 834 Nm točivého momentu. Tažná síla je rovněž omezena na 3,6 tuny. Pokud jste zklamaní, nemusíte. Chevrolet připravuje ještě třetí verzi schopnou utáhnout až 9 tun.

Při výčtu moderních technologií opět otevřeme brožuru RST. Najdeme v ní natáčení zadních kol, adaptivní vzduchový podvozek, pokročilý tempomat a modulární ložnou plochu. V základním stavu se do ní vejdou předměty dlouhé 180 cm. Otvorem v čelním víku lze po sklopení zadních sedadel náklad posunout až do interiéru a tím se zavřeným zadním víkem převézt předměty dlouhé přes 2,7 metru. Pokud ani to nestačí, dá se prostor prodloužit vyklopením zadního víka se šikovnou zarážkou až na 3 metry. Zadní dveře si obecně zaslouží pozornost. Jejich menší výklopná část usnadňuje přístup k ložné ploše, a dokonce je v ní integrovaný schod. V základním stavu si z ní snadno uděláte malý stolek.

V obou verzích je dominantou interiéru centrální dotyková obrazovka s úhlopříčkou 17 palců, která je u verze RST doplněna 11palcovým digitálním přístrojovým panelem. Součástí této výbavy je i head-up displej, bezklíčkové startování nebo obří úložný prostor o objemu 26 litrů. Na straně druhé, stále tu jsou fyzická tlačítka pro ovládání klimatizace a rádia. Detailnější informace o výbavě pracovní verze automobilka nezveřejnila. Vzhledem k elektrickému pohonu disponuje Silverado EV předním úložným prostorem honosně nazvaným eTrunk. Prostor se dá přizpůsobit v závislosti na převážených předmětech.

Silverado EV je dostupné výhradně s karoserií Crew cab založené na platformě Ultium od GM. Ta nabízí dostatek prostoru i vyšším cestujícím bez ohledu na to, zda sedí na předních nebo zadních sedadlech.

Že se jedná o elektrickou verzi, poznáte na první pohled díky více aerodynamicky střižené karoserii. Každý vůz je navíc vybaven technologií PowerBase s 10 zásuvkami schopnými napájet nářadí, hračky nebo celý dům. Silverado EV umí také dobíjet jiné elektromobily.

Jestli vás předešlé řádky nadchly, musíte se obalit trpělivostí. Do začátku výroby zbývá ještě více než rok. Chevrolet plánuje uvedení na trh pracovní verze z jara příštího roku. Linie RST bude následovat. Kompletní ceník pochopitelně není dostupný. Nicméně se proslýchá, že kompletně vybavená verze First Edition by měla v přepočtu stát 2.310.000 Kč bez přepravního poplatku 37.500 Kč. Pracovní verze by měla startovat na 915.000 Kč včetně dodatečného poplatku. Automobilka však nespecifikuje, zda je zahrnuta cena baterie s dojezdem 643 km. S rozběhem výroby se rozšíří i nabídka výbavových stupňů s cenovkami od 880.000 do 1.760.000 Kč, přičemž jedna z nich ponese název Trail Boss.