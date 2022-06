Elektrický Chevrolet Blazer na první fotografii: Dostane ultrarychlé nabíjení a možná dorazí do Evropy

Američané chystají masový elektromobil, který chce konkurovat Tesle Model Y a Fordu Mustang Mach-E. A nejen na domácí půdě.

V současné době koncern General Motors už vyrábí model s názvem Chevrolet Blazer, ale brzy bude mít dva na zcela jiné technice. Novinka bude prvním vozem na třetí generaci jeho elektrické platformy a dostane 800V nabíjecí architekturu Ultium, kterou již disponují Chevrolety Silverado a Equinox nebo třeba Cadillac Lyriq a Hummer H1T. Dá se čekat, že bude k dostání v různých verzích a konfiguracích pohonu – jak lidové zadokolce, tak svižné čtyřkolce s dvěma motory ve verzi SS, která se objevila na prvním snímku.

Na konkrétní technické údaje si musíme počkat do premiéry, která proběhne 18. července, vzhledem k aktuální technice GM se ale dá počítat s 350kW nabíjením. A možná se ho dočkáme i u nás. Výkonná ředitelka koncernu Mary Barra sdělila kanálu CNBC že návrat jeho značek do Evropy je možný s elektromobily a dokonce že se na to těší. Společnost momentálně posiluje své aktivity na starém kontinentu a jmenovala i nového prezidenta GM Europe Mahmúda Samaru.