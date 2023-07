Elektrický Caterham Project V nemá obdoby. Ujede 400 km a skoro nic neváží

Bude jednoduchost a lehkost fungovat i na baterie? Britská značka se začíná vzdalovat původnímu étosu Lotusu 7.

Slavný výrobce splašených trubek s motorem se pilně chystá na Festival rychlosti, kde proběhne premiéra nového sporťáku Project V. Ten je kapotovaný od francouzského designéra Anthonyho Jannarellyho, který dohlíží na estetiku Caterhamu od listopadu loňského roku.

Prototyp vznikl u Italdesign v Turíně. Nejde o první kapotovaný Caterham, vzpomeňte si na model SP/300.R z roku 2012, který vznikl ve spolupráci s výrobcem strojů Lola. Ten byl ale určen pouze na okruhy. Existoval však i pozapomenutý Caterham 21 z roku 1994, což byl roadster na upraveném rámu sedmičky s laminátovou karoserií. Vznikl v pouhých 48 exemplářích.

Když se podíváme na Project V, můžeme vpředu najít vzdálenou podobnost se sourozencem z devadesátek, ale jinak jde o velice moderně pojatý vůz. Na délku měří 4255 mm, s rozvorem 2581 mm, šířkou 1893 mm a výškou jen 1226 mm.

Vývoj byl složitý, protože navzdory elektrickému pohonu a až čtyřmístnému interiéru (v základu 2+1, za příplatek 2+2) Caterhamu trval na zachování mimořádné hbitosti a lehkosti. Cílem bylo dostat se pod 1190 kg, což v této kategorii nemá obdoby. Naplnit vizi pomohl podvozek kombinující karbon a hliník.

Obě nápravy využívají dvojité lichoběžníkové zavěšení s plně nastavitelnou geometrií. Pro posílení jízdních vlastností je novinka osazená posilovačem řízení a stojí na pneumatikách Michelin Pilot Sport o průměru 19 palců vpředu a 20 palců vzadu.

Pohonné ústrojí tvoří vzadu umístěný elektromotor s výkonem 200 kW. Energii čerpá z 55kWh Li-ion akumulátoru, který postačí pro ujetí 400 kilometrů. Nabíjení je možné výkonem až 150 kW, takže z 20 na 80 procent se dostanete za 15 minut. Vůz zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,5 sekundy a může uhánět rychlostí 230 km/h. Charakteristiku vozu si řidič může přizpůsobit režimy Normal, Sport a Sprint.

Zajímavostí je výběr ze dvou konfigurací interiéru, kdy vzadu je jedno, nebo volitelně dvě sedadla. Palubní deska je velice jednoduchá. Digitální přístrojový štít má podobu dvou samostatných budíků a ve stejném designu jsou také přídavné ukazatele v horní části středové konzole. Níže je situované multimediální zařízení se zrcadlením chytrých telefonů.

Project V je pro značku vstupenkou do nového segmentu a zároveň pozvánkou do zázemí Caterhamu pro zcela nové klienty. Sériový vůz by měl být dostupný na přelomu let 2025 a 2026 s předpokládanou cenou v přepočtu 2.250.000 korun.

Do Goodwoodu značka přiveze ukázat i novou elektrickou sedmu s výkonem 179 kW (243 k) a hmotností lehce pod 700 kilogramů. Své padesáté narozeniny pak Caterham oslaví i limitovanou padesátikusovou edicí hodinek Vertex MP45 C50 za lidových 97 tisíc korun a nabídkou doplňků a suvenýrů s motivy výročí.