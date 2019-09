Elektrické Škodě se rodí konkurence. Kia přemýšlí o Picantu na baterky

Trh malých a dostupných elektromobilů se pomalu rozšiřuje a do boje s modely koncernu VW včetně nejnovější Škody Citigoe iV se možná zanedlouho pustí i Kia. Myšlenku elektrického Picanta totiž webu Automotive News potvrdil Emilio Herrera, provozní ředitel značky pro Evropu. I když tento krok popsal jako „velkou výzvu“, rovněž dodal, že „dříve či později to bude nutné“.

Elektrické Picanto by mohlo být odpovědí i na chystaný malý elektromobil Renaultu, o němž francouzská automobilka mluvila na autosalonu ve Frankfurtu. Do pěti let chce totiž Renault uvést dostupný elektromobil se základní cenovkou okolo 10.000 euro (asi 260.000 Kč).

Herrera sice vidí plán a zmíněnou cenovku Renaultu jako příliš ambiciózní, ale přesto potvrdil, že právě dostupná cena by v případě elektrického Picanta hrála zásadní roli. A koneckonců, korejské automobilce se takový model musí vyplatit, což ale v tuto dobu ještě není úplně jednoduché.

V současnosti by ale elektrické Picanto podle Herrery vyšlo na skoro 20.000 euro (asi 520.000 Kč), a tuto částku by tedy provozní ředitel Kie nejradši o pár tisíc seškrtal dolů. Navíc, když standardní verzi se spalovacím motorem teď seženete od 230 tisíc korun. Výrobní náklady elektromobilu by nicméně mohla Kia ušetřit společným vývojem pod střechou Hyundaie s příchodem elektrické verze modelu i10.

„Nic zatím není potvrzené, ale určitě se touto myšlenkou zabýváme,“ dodal Herrera. Každopádně ale Kia v tomto segmentu vidí silný potenciál. Proč? „Protože miniauta a menší modely jsou pro Evropu velmi důležité. Například v zemích, jako je Itálie, zastávají 50 % celého trhu. Myslím tedy, že nabízet elektrické miniauto jednoduše musíme.“