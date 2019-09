Elektrické Porsche Taycan oficiálně: Je absurdně rychlé, drahé i označené

Když Porsche u modelu 911 uvedlo první vodou chlazený motor, který ten vzduchem chlazený nahradil po 34leté službě, házeli fanoušci své bekovky s károvaným vzorem vztekle na zem. Ale i díky tomu je Porsche dnes tam, kde je. Když pak Porsche v roce 2002 začalo vyrábět svůj první SUV model, Cayenne, házeli s nimi ještě s větší vervou. Ale i díky tomu je dnes Porsche tam, kde je.

Nyní nadešel čas na další milník v historii stuttgartského motoristického průmyslu. Kostky jsou vrženy a bekovky připraveny k dalšímu hodu. První elektromobil Porsche a rival Tesly Model S je tady. A Porsche díky němu bude zanedlouho tam, kde chce být.

Světová premiéra probíhá na třech místech současně, v Číně, Kanadě a samozřejmě v Německu. Porsche má s elektrifikací již nějaké zkušenosti, nikdy to ale nedotáhlo dál, než na plug-in hybrid. Aby se první elektromobil mohl vyrábět doma v Zuffenhausenu, muselo Porsche investovat miliardu eur do rozšíření výrobních kapacit. Vše je však hotové a výroba začne ještě tento měsíc.

Aby Taycan dostál svému jménu, myslelo Porsche i na použití mimo silnice, respektive na okruhu. Dvojice synchronních elektromotorů tu dává výkon 560 kW (761 koní) a točivý moment 1050 N.m, (platí pro vrcholnou verzi Turbo S s funkcí overboost). Na stovku to zvládne za 2,8 sekundy, na dvoustovku za 9,8 sekundy a pokračovat může až do 260 km/h. Že jde o pravé Porsche, potvrzuje i čas 7:42 na Nürburgringu, kterého dosáhlo i původní 911 GT3 RS. Pokud by Taycan nebyl omezen na 260 km/h, zvládl by to ještě rychleji.

93,4kWh baterie slibuje dle metodiky WLTP dojezd 412 kilometrů. Díky možnosti nabíjení výkonem až 270 kW si Taycan dokáže za pět minut dobít šťávu na sto kilometrů. Pravda, takových nabíječek zatím není moc, a v Česku už vůbec ne. Jak už ale víme, první 350 kW nabíječka, která bude i Taycanu dávat smysl, se už staví v Berouně.

Díky bateriím v podlaze má Taycan nižší těžiště než Porsche 911. Absence spalovacího motoru vpředu také umožnila velmi nízkou kapotu, což je ovšem případ i ikonického modelu značky. I díky tomu má Taycan koeficient odporu pouze Cx 0,22. O přenos výkonu na zadní kola se stará dvoustupňová převodovka. První stupeň se stará o to, aby se auto (většinou co nejrychleji) hnulo z místa, druhá slouží vyšším rychlostem a výkonové rezervě. Přední náprava má pak ještě jednu jednostupňovou převodovku.

Taycan je prvním vozem Porsche, který si budete moct dopřát bez jediného kousku kůže v interiéru. Díky prohlubni za předními sedadly tu mají pasažéři vzadu dostatek místa pro nohy a potěší i dvojice úložných prostorů - vpředu 81 litrů a vzadu 366 litrů. K dispozici je i elektronické řízení tlumičů PASM, adaptivní podvozek či vektorování točivého momentu. A také čtyři režimy: Range (pro co nejdelší dojezd), Normal, Sport a Sport Plus.

Elektrické Porsche bude prozatím k mání jako vrcholné Turbo S a jako základní Turbo, které sice nabídne nižší výkon 500 kW (680 koní) a stovku za 3,2 sekundy, ale zase má vyšší dojezd 450 kilometrů.

Porsche Taycan Turbo vyjde na 152.136 eur (3.900.000 Kč), silnější a přirozeně dražší Turbo S na 185.456 eur (4.760.000 Kč). Oba vozy je již možné objednávat.