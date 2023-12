Elektrické Porsche Macan ukazuje interiér. Má tři displeje, rozšířenou realitu a více světýlek

Automobilka Porsche zveřejňuje první oficiální pohled do kabiny nového Porsche Macan na elektrický pohon. Pro upřesnění jen uvedeme, že se nejedná o náhradu za stávající Macan se spalovacím motorem, ale jen o jeho modernizovanou verzi. Oba dva modely se budou prodávat současně, ten elektrický by měl do oběhu naskočit někdy na začátku příštího roku. To také znamená, že premiéra už skutečně není daleko.

Některé elementy modernizované palubní desky byly k vidění už u nových verzí modelů Cayenne a Panamera. Porsche vsadilo na rozvržení se dvěma či třemi displeji, přičemž třetí displej u spolujezdce by měl mít za jízdy blokovaný výhled pro řidiče. Také přístrojový štít je nyní plně digitální a má nové rozhraní. Najdete ho ve vyvýšené kapličce, jak je u Porsche zvykem. Nad štítem je ještě head-up displej s rozšířenou realitou, který patří k největším na trhu.

Zbrusu nová středová konzole má v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem jen minimum fyzických tlačítek. Je rozdělena na dvě části, první je panel s ovládáním klimatizace pomocí dotykových tlačítek a kolébkových přepínačů a druhá je úložným prostorem. Porsche Macan bude mít také více osvětlených částí v rámci ambientního osvětlení. To je věc, kde se doposud drželo oproti třeba mercedesu trochu zpátky.

Volič převodovky ze středového tunelu také zmizel, nově ho najdete napravo od volantu jako přepínač. A ačkoliv to na fotce není vidět, s největší pravděpodobností zmizí také klasické startování otočným voličem nalevo od volantu a bude zde tlačítko jako v panameře či cayennu. Více informací se dozvíme s blížícím se datem premiéry.