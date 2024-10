Elektrické Porsche Macan má po české premiéře. Má čtyři verze, základní stojí dva miliony

České zastoupení automobilky Porsche představilo nový model Macan české odborné i neodborné veřejnosti v galerii Mánes na břehu Vltavy. Porsche Macan je v aktuálním provedení čistě elektrický model, který je dostupný ve čtyřech verzích. Základní Macan disponuje výkonem 360 koní a dojezdem 643 kilometrů. Vyjde na 2.071.286 Kč. Za 2.161.280 Kč je pak k mání Macan 4 s pohonem všech kol.

Trochu zajímavější výkony pak podává Macan 4S, který dává až 516 koní a na stovku zrychlí za 4,1 sekundy. A to nestojí o moc víc, základní cena je 2.339.277 Kč. Absolutním vrcholem je ale varianta Turbo, která nabídne až 639 koní a na stovku akceleruje za 3,3 sekundy. Na tento zážitek si ale připravte 2.970.506 Kč. Současný Macan stojí na 800V architektuře, co třeba znamená, že jej lze nabíjet výkonem až 270 kW.

„Změna je motorem pokroku a změnu symbolizuje i náš nový Macan, který přichází na český trh. Nový Macan je jiný, a přesto zůstává stejný – je to pravé Porsche se vším, co k tomu patří. O tom se mohli přesvědčit i návštěvníci našeho ‚Ateliéru snů‘, který jsme připravili v Galerii Mánes v rámci uvedení nové generace modelu Macan na český trh“, říká Joanna Ogórek, výkonná ředitelka výhradního dovozce automobilů Porsche do Česka.

Premiéra probíhala tři dny a přivítala zástup novinářů, klientů, obchodních partnerů a influencerů. Akci doprovázela audiovizuální show na digitálních instalacích a zahrál i známý český DJ Nobodylisten, který měl pro Macan speciální playlist.