Elektrické obytňáky jsou evidentně na vzestupu. V tomto Opelu si během nabíjení klidně uvaříte oběd

Elektromobilita vstupuje i do světa obytných dodávek. Crosscamp nyní prezentuje svou představu založenou na Opelu Zafira-e Life .

Není to tak dávno, co se úpravce Irmscher blýsknul obytnou verzí Opelu Zafira. Obecně jsou menší dodávky v tomto provedení oblíbené a zájem neutichá ani poté, co skupina PSA stáhla z prodeje malé užitkové vozy se spalovacím motorem.

Společnost Crosscamp použila pro nový projekt právě elektrickou Zafiru-e Life, kterou prezentuje na Caravan Salonu 2022 v německém Düsseldorfu. Obytná zástavba nabízí plnohodnotné zázemí pro trávení aktivní dovolené. Díky výklopné střeše se nemusíte krčit a během chvilky si ze zadní lavice vytvoříte pohodlné dvoulůžko.

Přes den se bude hodit kuchyňská linka s úložným systémem, lednicí, plynovým vařičem a dřezem. Otočením předních sedadel vznikne příjemný společenský kout. Aby nedocházelo ke zbytečnému vybíjení hlavní baterie, jsou osvětlení a zásuvky napájeny samostatnou 95ampérhodinovou baterií.

Hlavní akumulátor s kapacitou 75 kWh vystačí na 322 km jízdy a lze ho nabíjet výkonem až 100 kW. V takovém případě bude získání 80 % kapacity trvat 48 minut. Během nich můžete stihnout třeba oběd.

Jelikož se dodávky hodně přiblížily technice osobních automobilů, je cestování na delší vzdálenosti ještě komfortnější. Obytná Zafira-e Life nabízí varování před čelní srážkou, nouzové brzdění i senzor únavy. Jízdu zpříjemňují prvky autonomního řízení jako poloadaptivní tempomat, aktivní udržování v jízdním pruhu nebo rozpoznávání dopravních značek.

Vzhledem k plánovanému uvedení do prodeje v příštím roce zatím Crosscamp cenu nezveřejnil. Prozradil ale, že chystá dostupnější verzi Lite bez kuchyňského koutu.