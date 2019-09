Elektrické Mercedesy-AMG potvrzeny. Práce na výkonných elektromobilech už začala

Přestože elektrifikaci již v dnešní nabídce výkonných Mercedesů-AMG normálně najdete, první zcela elektrický model s trojicí písmen někdejšího německého úpravce nás teprve čeká. Respektive se do budoucna dočkáme hned několika elektromobilů s logy AMG, v obdobném stylu jako dnes výkonné varianty AMG najdete u velkého počtu normálních modelů Mercedesu se spalovacími motory.

Tyto informace posbíral britský Autocar při rozhovoru s Olem Källeniusem, generálním ředitelem koncernu Daimler AG (pod jehož křídla spadá Mercedes-Benz). „Musíme se dostat do bodu, kdy už nebude na typu pohonu záležet. Divize AMG je nadále především o zážitcích, které dokáže zákazníkům nabídnout. Proto rozjíždíme nejen práce na elektrifikovaných vozech, ale také na našich prvních čistě elektrických modelech,“ uvedl Källenius.

Pravděpodobně tedy do pár let očekávejme i AMG varianty pomalu se rozrůstající rodiny elektromobilů EQ. Ostatně takové SUV EQC se znakem AMG, výkonnějším ústrojím a agresivnějším vzhledem by si určitě zájemce našlo. Nyní je už nabízeno v designovém paketu AMG Line. Prozatím ale šéf Daimleru ani nenaznačil, který elektromobil by se kompletního přepracování divizí AMG dočkal jako první.

Jako o možném kandidátovi se mluví o produkční verzi konceptu EQS, jenž Mercedes uvedl před pár dny na autosalonu ve Frankfurtu. Nejdražší a nejluxusnější model ve formě elektrické alternativy limuzíny třídy S se pro AMG určitě zdá jako ideální startovní bod na cestě za výkonnými elektromobily.

V galerii Mercedes-Benz EQC a koncept EQS.