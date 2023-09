Elektrické Audi A3 bude mít platformu MEB. Současná generace má před sebou ještě dlouhý život

Audi potvrzuje pro A3 nástupce. Stane se základním modelem, zůstane mu platforma MEB a můžeme se těšit i na rychlé verze.

Přechod na elektromobilitu znamená u řady značek škrty v portfoliu, zejména na spodních příčkách s nejlevnějšími modely. Baterie a nároky na vyšší technickou úroveň tlačí ceny nahoru a segment malých aut tím trpí. Není tajemstvím, že se Audi zbaví modelů A1 a Q2, takže vstupní branou do světa značky se stane A3.

Ta již má potvrzeného nástupce s elektrickým pohonem a ředitel technického vývoje Oliver Hoffman prozradil v rozhovoru pro AutoCar řadu zajímavostí o novince i celkových plánech automobilky. Zatímco čerstvě ohlášené Audi Q6 e-tron vychází ze zcela nové platformy PPE vyvinuté spolu s Porsche, nástupce A3 zůstane věrný základu MEB (stejně jako má současný Q4 e-tron), i když ve značně upravené podobě. Evoluční verze poběží stále na 400V systému a bude podporovat nabíjení výkonem mezi 175 až 200 kW. S ohledem na unifikaci pohonu je zřejmé, že A3 se poprvé stane zadokolkou. Zároveň zůstanou otevřené brány pohonu všech kol i výkonným verzím S3 a RS3.

Platforma MEB je za roky používání dobře odladěná a díky nižším nákladům se stane základním stavebním kamenem segmentu. Nejen Audi, ale i celý koncern bude malá auta potřebovat, jelikož čínští konkurenti jimi šetřit nebudou a rychle by v tomto segmentu mohli získat monopol. Aktualizovaná platforma MEB EVO se v rámci koncernu stane mezikrokem při přechodu na nový základ SSP. Tím pádem by měla setrvat přibližně do roku 2027.

Ačkoliv to máme k nové A3 ještě daleko, můžeme očekávat hatchback i sedan s dlouhým rozvorem a krátkými převisy. Dominantní bude prostor pro posádku, takže i kapota se zkrátí. Ve hře je i plug-in hybridní verze, kterou prý Audi obecně podrží až do roku 2026. Poté už se bude soustředit jen na elektromobily. Co se týče novinek, následující dva roky prý budou nejhojnější v historii značky. Připravit se máme až na 20 nových modelů.