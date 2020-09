Elektrická Volta Zero oficiálně: Uveze skoro 9 tun a baterie prý nemohou shořet

Švédský startup Volta Trucks oficiálně představil své užitkové vozidlo Zero poháněné elektřinou. Společnost jej tituluje jako první šestnáctitunové (hmotnost včetně nákladu) nákladní vozidlo na elektřinu. Není divu, že tento projekt vznikl ve Švédsku. Severský průmysl kamiony umí a elektromobily jsou tam velmi populární.

Kapacita akumulátorů v podlaze se bude pohybovat od 160 a 200 kWh a na jedno nabití tak Volta Zero ujede 150 až 200 km. To už by stačilo i na meziměstskou rozvážku. Je důležité dodat, že tyto hodnoty platí při plném zatížení. Prázdné Zero dojede mnohem dál. Baterie jsou lithium-železo-fosfátové a Volta slibuje tu nejlepší tepelnou izolaci a nemožnost vznícení při jejich porušení.

Nákladní vozidlo je navrhnuté od podlahy, takže nebyl problém si dělat věci po svém. Kabina je obalená co ohromným množstvím skla pro co největší rozhled (220 stupňů). Řidič sedí uprostřed, stejně jako v McLarenu F1 nebo v tramvaji. Sedadlo je otočné.

Oproti standardním nákladním vozům se sedí níže, konkrétně s očima ve výšce 1,8 metru. Zero nabízí kamerové hlídání okolí vozu včetně hlídaní slepého úhlu. Nechybí ani bohatý soubor asistenčních systémů. Zero si hlídá pruhy či dopravní značení.

Maximální rychlost vozu je 90 km/h. Rozměry činí 9460 mm x 2550 mm x 3470 mm, rozvor pak má 4800 mm. Do nákladového prostoru se vejde šestnáct europalet. Maximální hmotnost nákladu je však 8600 kilogramů, baterie přece jenom dost váží. První zákazníci v Evropě se svých vozů dočkají v první polovině příštího roku.