Elektrická verze je to nejlepší, co mohlo SsangYong Torres v Česku potkat. A ani ne tak díky nízké ceně

Předně je třeba si ujasnit pár věcí: Torres EVX není prvním elektromobilem před pár lety znovuzrozené a na českém trhu úspěšné korejské automobilky. Tím je model Korando e-Motion prodávaný od roku 2022, avšak nikoliv na českém trhu. V případě modelu Torres se dlouho žilo v přesvědčení, že dorazí na evropský trh rovnou jako elektromobil, ale nakonec padla volba na benzinovou patnáctistovku s výkonem 120 kW a možností kombinace s manuální i automatickou převodovkou a předním pohonem i čtyřkolkou.

Když torres dorazil loni v létě do Česka, byla to mediální fantazie: auto velikosti Škody Kodiaq, avšak za cenu karoqu. Ano, i my jsme se s titulky článků na této vlně svezli. První dojem nebyl špatný, protože výbava byla skvělá, interiér moderní, dobře vyrobený a hlavně prostorný, na což čeští zákazníci slyšeli a slyší. A když jste si zrovna nenechali namontovat velká kola, i jízda byla slušná, byť je nutné zmínit, že patnáctistovka má svoje limity. A když pohání všechna čtyři kola, nestydí se říct o deset litrů na sto kilometrů.

Českým zákazníkům vyšší spotřeba a horší jízdní komfort na velkých kolech evidentně nevadí, protože se torres na českém trhu prodává slušně. Jenom za první čtyři měsíce letošního roku má dle údajů Svazu dovozců automobilů 233 registrací, což je sice asi téměř přesně třetina toho, kolik si připsal model Korando, ale zároveň je to více než u Mazdy CX-5, Nissanů Qashqai a X-Trail či Renaultů Austral a Espace.

Ale teď si představte, že v době, kdy je část národa ovlivněna elektromobilitou nejenom ze strany automobilek (které kvůli přísným emisním limitům nemají jinou možnost), ale i spoustou samozvaných odborníků z facebooku a youtube, někdo uvede na trh auto, které papírově ujede na jedno nabití skoro totéž co spalovací verze na jednu nádrž, nestojí moc, má super výbavu, rychlé nabíjení a navíc dobře vypadá. Inu, správné načasování.

O čem se vlastně bavíme?

Techniku SsangYongu Torres EVX propůjčila čínská automobilka BYD. Baterie je lithium-železo-fosfátová a má kapacitu 73,4 kWh. Vůz by na jedno nabití měl být schopen ujet až 462 km dle metodiky WLTP, ve městě se pak bavíme o dojezdu až 635 km. Je vybaven 10,5kW palubní nabíječkou a nabíjení z wallboxu (doplna) zabere asi 9 hodin. Rychlé nabíjení z 10 na 80 % je pak otázkou zhruba 40 minut. Technická data uvádějí nabíjecí výkon až 300 kW a záruku na baterii 10 let nebo jeden milion ujetých kilometrů v případě, že zbytková kapacita baterie poklesne pod 70 procent.

Nevýhodou oproti spalovací verzi je pohon předních kol a nižší světlá výška 169 mm (spalováky mají 195 mm). Na druhou stranu možnost táhnout brzděný přívěs o hmotnosti až 1,5 tuny zůstává, byť odpadla možnost úpravy vozu za účelem zvýšení hmotnosti přívěsu až za 2 tuny, kterou nabízejí spalováky s automatickou převodovkou.

Ptáte-li se na výkon, ten je činí 152 kW a točivý moment je 339 N.m. Pro srovnání: spalovací Torres 1.5 T-GDI má 120 kW a 280 N.m a naftová dva-dvojka rextonu má 149 kW a 441 N.m. Model Torres EVX se tak stává nejvýkonnějším modelem SsangYongu a patrně i nejdynamičtějším, protože zrychlí z nuly na stovku za 8,1 sekundy. Tento údaj totiž u jiných vozů SsangYong prodávaných na českém trhu nenajdete.

SangYong Torres EVX: Technická data a české ceny Motor Synchronní s permanentními magnety Pohon FWD Největší výkon [kW] 152 Největší točivý moment [Nm] 339 Kapacita baterie [kWh] 73,4 DC rychlonabíjení (10-80 %) 300 kW: 37 min/100 kW: 42 min Kombinovaný dojezd [km] 462 Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,1 Maximální rychlosti [km/h] 175 Objem zavazadlového prostoru [l] 839 (1662) Rozměry d x š x v [mm] 4715 x 1890 x 1725 Rozvor [mm] 2680 Provozní hmotnost [kg] 1915 Cena Style [Kč] 879.900 Cena Premium [Kč] 959.900

Nechci předbíhat, ale tohle zavání úspěchem. S přechodem na elektrický pohon se totiž vyřeší řda drobných nešvarů modelu torres, jako jsou hlučnost během jízdy, prodleva řazení automatické převodovky a dynamika, která v případě benzinové patnáctistovky není kdovíjaká.

Torres navíc není drahý ani jako elektromobil. V Česku se prodává ve výbavách Style a Premium, které odpovídají středu a vrcholu nabídky. Torres EVX Style stojí 879.900 Kč, tedy o 60.000 Kč více než Torres 1.5 T-GDI Style s automatickou převodovkou (srovnávejme srovnatelné, u výbavy Style se za automat připlácí 49.900 Kč), objednáte-li si ho do výroby a nevyužijete akci na skladová auta se spalovacím motorem. Torres EVX Premium stojí 959.900 Kč, tedy o 50.000 Kč více než Torres 1.5 T-GDI Premium, který má automat už ve standardu.

U obou výbav elektrické verze je vhodné si připlatit za tepelné čerpadlo v ceně 24.900 Kč, tak či tak platí, že plně vybavený Torres EVX Premium s velkými 20palcovými koly, hezkým lakem a střešním oknem stojí 1,1 milionu korun. Malé srovnání: za necelý milion u nás koupíte třeba Peugeot e-2008 ve výbavě GT, a to je o poznání menší auto…

Zkrátka a dobře, elektrická verze byla z mého pohledu to nejlepší, co mohlo SsangYong Torres potkat. Na jedno nabití ujede zhruba totéž co klasický spalovák na jednu nádrž, vypadá dobře a bude o poznání dynamičtější. Torres jako takový u nás není masovka, ale je potřeba s ním počítat. A tohle évéčko by u nás mohlo trochu zamíchat kartami ve stále se rodícím segmentu dostupných elektrických aut.